Mara, Corsi e "Domenica In"

In questi giorni, è tutto un gran vociare sugli addii dei compagni di viaggio ipotetici di Mara Venier. Si leggono dietrologie sui motivi per cui Gabriele Corsi (modifiche di compenso economico, offerte di altri incarichi) avrebbe rinunciato (o sarebbe stato indotto a rinunciare) al prestigioso incarico di stare accanto alla Venier alla domenica in una versione corale. Un fugace, perché quasi subito rimosso, post sul profilo Instagram di Mara Venier ha rilanciato l'indiscrezione di un giornale che accreditava la pista del cachet troppo basso. Lo staff di Corsi ha replicato, sempre via social media: il compenso non c'entra, alla fine ci è stato prospettato un progetto troppo diverso da quello originario. Qualunque siano le ragioni del passo indietro del presentatore, una cosa è certa: Domenica In targata Mara Venier, può essere solo Mara Venier. Che c'azzecca qualcun altro accanto alla signora delle domenica? Lei lì dentro è tutto, è lei il format. E, dunque, sarà pure stanca, avrà pure problemi familiari, avrà il diritto prima o poi di riposarsi, come continua a ripetere, ma finché è sulla tolda di comando, comanda lei.

E il seguito di pubblico non può che darle ragione. Per cui che si sieda o meno all'affollato tavolo di Che tempo che fa di Fazio alla domenica sera sul Nove (come è stato annunciato), alla domenica pomeriggio su Raiuno sarà e resterà in grandiosa solitudine.