Mara-Gianni, show nello show

Ma che coppia scoppiettante: Mara Venier e Gianni Morandi (nella foto) paiono dei ragazzini, al confronto di tanti giovani artisti. Domenica hanno fatto faville tanto da fare un bel botto di ascolti nella sonnecchiante domenica pomeriggio: nella prima parte, quella in cui c'era il cantante, la trasmissione ha totalizzato un media del 23,9 per cento di share e 3.234.000 telespettatori (nella seconda parte 2.374.000, 20,70 per cento). Non poco, per il pubblico festivo. Certo, non era in dubbio che Morandi, per la prima volta nello studio di Domenica In, fosse nel cuore degli spettatori, soprattutto di quelli un po' su con l'età che sono lo zoccolo duro del primo canale, però ha funzionato anche la complicità e l'affetto con la padrona di casa.

I due si sono presi in giro, hanno cantato, hanno ricordato i tempi passati (anche la fiction La voce nel cuore che fecero insieme su Canale 5) , hanno scherzato sugli 80 anni del cantante compiuti a dicembre, hanno ripercorso le loro carriere con momenti di emozione e commozione senza dimenticare anche gli anni bui, come quando Gianni fu contestato negli anni '60 e '70 («Al Vigorelli di Milano mi esibii prima dei Led Zeppelin e mi tirarono i pomodori. Fu un trauma»). Lontani ricordi di un giovane ottantenne che lascia al pubblico di Mara energia, simpatia e il nuovo album L'attrazione.