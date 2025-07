Mara Venier, il giallo del post cancellato su Instagram e la replica di Gabriele Corsi: "Ecco la verità"

Il caso “Domenica In” accende il dibattito estivo tra Gabriele Corsi e Mara Venier, dopo la pubblicazione – e la successiva rimozione – di una Instagram story da parte della storica conduttrice Rai. Nel post, la “zia Mara” aveva rilanciato un articolo de La Stampa secondo cui il rifiuto di Corsi a partecipare alla prossima edizione del programma domenicale sarebbe stato legato a un presunto cachet troppo basso.

La risposta di Corsi

A stretto giro è arrivata la smentita ufficiale di Gabriele Corsi, tramite una nota diffusa dall’agenzia MNcomm che lo rappresenta: “ Mai come questa volta i soldi non c’entrano nulla ”, si legge nel comunicato. Secondo la versione del conduttore, la Rai gli avrebbe presentato un progetto artistico iniziale, poi modificato in maniera sostanziale a distanza di un mese. Un cambiamento che lo avrebbe portato a valutare la nuova proposta non più in linea con il suo percorso professionale e con altri impegni già in programma.

La nota sottolinea anche l’intenzione di mantenere rapporti aperti con l’azienda: “R esta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione. La realtà, quasi sempre, è molto più semplice di storie costruite ad arte con congetture e dietrologie ”.

Il retroscena e l'incertezza

Secondo quanto riportato da La Stampa, e rilanciato brevemente da Mara Venier via social, il vero motivo del forfait sarebbe stato economico: la decisione di Corsi sarebbe dipesa dal mancato accordo sul compenso. Una versione che però contrasta con quella ufficiale diffusa dal conduttore, e che ha generato un’ondata di commenti e ipotesi.

Cosa sappiamo finora

Quel che è certo, al momento, è che Gabriele Corsi non farà parte della prossima edizione di Domenica In, che vedrà ancora una volta Mara Venier al timone, questa volta da sola.

Il conduttore era stato inizialmente coinvolto per una versione più “corale” dello storico contenitore Rai della domenica, ma ha poi deciso di fare un. Il resto, al momento, rimane tra le pieghe di dichiarazioni ufficiali e