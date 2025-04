Con Meloni alla Casa Bianca Del Debbio fa boom di ascolti

Ascolta ora 00:00 00:00

L’attesa era grande e, dunque, gli spettatori si sono incollati al televisore giovedì per seguire l’incontro tra la Meloni e Trump. Del resto il compito che si è assunta la premier di aprire una trattativa sui dazi con il presidente americano riguarda da vicino tutto il pubblico. Tra i programmi di informazione che hanno seguito il viaggio a Washington ha spiccato Dritto e rovescioarrivato all’8,2% di share con 1.165.000 spettatori. Un risultato alto rispetto alla media degli show d’attualità serali che ha fatto balzare Rete 4 a terzo canale nazionale. Il diretto concorrente Piazza pulita de La7, che pure ha trattato lo stesso tema, è arrivato al 6,7% con 951.000 spettatori. Mentre Porta a Porta su Raiuno è arrivato quasi al 12%. In più, sempre giovedì su Rete 4, in «access prime time» (l’orario di cena), la striscia quotidiana di 4 di sera ha raggiunto uno dei migliori risultati stagionali con il 6 % e 1.128.000 spettatori.

A spiegare i motivi di questi alti numeri il conduttore di entrambi i programmi di Rete 4, Paolo Del Debbio: «Quando c’è un argomento di grande importanza come l’incontro tra la premier e il presidente Usa l’attenzione del pubblico aumenta. Ma più in generale notiamo che gli spettatori, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e il varo del Green Deal europeo, hanno capito che le questioni internazionali influenzano in modo diretto la loro vita, così sono sempre più interessati a questi argomenti». In particolare, gli spettatori di Rete 4 si trovano in sintonia con il modo di proporli di Del Debbio: «Importante è usare un linguaggio semplice, comprensibile. Non tutti sanno o sono tenuti a sapere cos’è la Bce o la Consob, io spiego sempre i termini. E poi, se parliamo di economia, invitiamo degli imprenditori, degli esperti, cerchiamo di evitare il parlarsi addosso di opinionisti, giornalisti e politici».

Giovedì aDritto e Rovescio a spiegare il significato del viaggio della Meloni e le conseguenze che i dazi avranno sulle aziende italiane c’erano Minoli, De Bortoli, Donzelli, Appendino, De Micheli, Belpietro. A 4 di Sera gli ospiti erano, tra gli altri, Sallusti e Friedman.