"Di mer...". Al GfVip volano insulti, Signorini sbotta in diretta

L'ultima puntata del Grande fratello vip è stata dedicata ai confronti. Nella casa le tensioni sono all'ordine del giorno e se durante la settimana si litiga e ci si scontra, il lunedì sera è tempo di chiarimenti. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello tra Oriana Marzoli e Daniele Del Moro. I due sono ai ferri corti da settimane e Alfonso Signorini ha voluto metterli l'uno davanti all'altra per affrontare i loro problemi. Ma il conduttore si è voluto togliere anche un sassolino dalla scarpa nei confronti di Daniele a causa di alcune offese rivolte al programma.

Oriana e Daniele, cosa succede

Tra i due concorrenti sembra esserci un interesse reciproco, che però stenta a prendere forma. Daniele ha accusato più volte Oriana di recitare un ruolo all'interno della Casa e di non fidarsi pienamente di lei e dei suoi atteggiamenti nonostante la loro complicità. Il feeling che la Marzoli ha con Luca Onestini, poi, ha complicato di fatto il rapporto tra Daniele e Oriana e i due passano il tempo a litigare e fare pace. " Il mio percorso, la mia vita è stata segnata da persone che non si sono comportate nel migliore dei modi. Il problema tra me e Oriana non è solo la fiducia, il mio punto di domanda è che non riesco a capire il valore che lei dà alla nostra cosa", ha detto in puntata Daniele, mentre la modella spagnola ha ribattuto: " Mi interessa più di quanto lui pensi, non sono innamorata ma mi interessa. Ma non posso stare a aspettare lui in eterno ".

La rabbia di Alfonso Signorini