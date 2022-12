"È razzista". Il politically correct si scaglia contro Mercoledì di Tim Burton

Più che politicamente corretto, oramai bisognerebbe chiamarlo follemente corretto. Già perché quest'ossessione radicale per l'inclusione e l'idea che l'oppressione verso i neri sia sistematica è penetrata anche nei prodotti culturali e legati al mondo dell'intrattenimento più "pop", come le serie tv. Che al giorno d'oggi, nel patinatissimo mondo di Hollywood, per andare semplicemente in onda devono soddisfare determinati criteri di "inclusione" e di rappresentanza delle minoranze. Una serie tv o un film con soli attori bianchi sarebbe ritenuta oggi alla stregua del Mein Kampf. Pertanto Netflix, Amazon, Disney Plus e tutte le altre piattaforme di streaming si sono adeguate a questi nuovi standard: quindi in tutte le serie tv, da un po' di tempo a questa parte, ci sarà sicuramente un attore nero, un personaggio lgbtq, e via dicendo. Anche con forzature evidenti e talvolta grottesche, solo per soddisfare gli appetiti dell'ideologia "woke". Ora l'ultima polemica della cultura del piagnisteo si rivolge contro Mercoledì, la serie tv gothic ispirata ai personaggi della famiglia Addams che sta avendo un enorme successo. Tim Burton è il produttore esecutivo e regista dello show, mentre Alfred Gough e Miles Millar - ideatori di Smallville - sono gli autori della sceneggiatura.

Liberal contro la "bianchissima" Mercoledì

Secondo Vice.com, testata trendy e politicamente correttissima, sui social media Mercoledì è stata criticata da alcuni utenti per alcune presunte "sfumature razziste" presenti nella serie tv. La critica principale è che i due personaggi negativi della serie sono interpretati da attori neri - Joy Sunday e Iman Marson - e non sono "buoni", come imporrebbe la bibbia liberal della correttezza politica: sono addirittura prepotenti e si comportano da bulli. Un vero affronto. In pratica, si vuole affermare che i neri nei film e nelle serie tv debbano essere sempre dei personaggi positivi e buonissimi: mica come i bianchi che possono essere tranquillamente degli assassini o dei serial killer (a patto che, come in Dahmer, non siano omosessuali). E non finisce qui, perché alcuni fan non hanno affatto gradito il personaggio di Marson, Lucas Walker, il figlio del sindaco corrotto e possiede Pilgrim World, un museo e un parco a tema che celebra i coloni americani e dimentica i nativi.

Che oppressione, questo politicamente corretto