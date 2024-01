Mew e Matthew e l'abbandono della scuola di Amici: ecco svelati i motivi

Emergono nuovi dettagli sull’uscita improvvisa di Mew e Matthew dalla scuola di Amici. A distanza di giorni, i due cantanti hanno deciso di fare chiarezza sul motivo che li avrebbe spinti ad abbandonare il talent di Maria De Filippi. I due hanno lasciato il programma poco dopo la fine delle festività natalizie, lasciando nello sconforto i fan più appassionati alla trasmissione; così, avevano iniziato a circolare le teorie più disparate: dalla fuga d’amore all’ipotesi di una gravidanza di Mew. Adesso, però, sono stati proprio i diretti interessati a fare luce sulla vicenda.

Le parole di Mew

La prima a rivelare come stavano davvero le cose è stata Valentina Turchetto, in arte Mew. L’ex allieva di Lorella Cuccarini, già qualche giorno fa, aveva deciso di aprire il suo cuore ai fan, rivelando loro di aver abbandonato Amici per prendersi cura della sua salute mentale: “Ho letto tante cose negli ultimi giorni, ho deciso di fare questo video per condividere con voi questa scelta difficile, ma anche positiva”, è iniziato così il video della cantante condiviso su Instagram.

Poi, ha continuato dedicando belle parole alla padrona di casa e al talent:“Il percorso ad Amici è bello quanto impegnativo, ogni passo lì dentro è delicato. Entrare ad Amici è stata una salvezza, mi ha dato tante conferme di cui avevo bisogno. Se penso ad Amici, penso a Maria che è incredibile, mi ha aiutata e sostenuta in qualsiasi momento, mi dà l’appoggio di cui ho bisogno, mi capisce, e questo rapporto che abbiamo lo porterò per sempre nel cuore”. E ancora: “Sono entrata da nessuno, ne sto uscendo consapevole dei miei limiti e di come fare a superarli, ho deciso che sarebbe stato giusto essere sincera soprattutto con me stessa, ascoltare il mio corpo e la mente e continuare questo percorso affrontandolo senza indossare maschere”.

La rivelazione di Mew

È a questo punto che è arrivata la rivelazione di Valentina: “Purtroppo, la depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso il più bello della mia vita. Si prende la fame, le energie. Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne”. Così, ha aggiunto: “Con il tempo mi sono abituata alle forti emozioni di questo percorso, i pensieri oscuri sono tornati sempre più forti. Sono arrivata a dubitare di me, ogni giorno, nonostante l'amore intorno a me”.

A proposito della relazione con Matthew ha affermato:“Conoscere Matthew è stato bellissimo, mi ha aiutata tantissimo, l'amore che abbiamo è vero e mi travolge. Non tanto da essere incinta, ma è travolgente”. Infine, l'invito a parlare dei disturbi per la propria salute mentale: “La salute mentale per chi ne soffre come me da tanti anni è una priorità e chi ne soffre sa quanto è difficile essere lontani dai cari. Questo messaggio per dire abbiate il coraggio di dire tutto, anche il male, di non pensare che i vostri dolori siano condanne. Non esiste solo l'ambizione, prendo i miei dolori che diventeranno musica e la mia voce continuerà a salvarmi passo dopo passo”.

La versione di Matthew

Adesso, a distanza di qualche giorno, è arrivata anche la versione ufficiale di Matthew. Anche lui, come Mew, ha deciso di pubblicare un video su Instagram per fare chiarezza. Il cantante ha spiegato che non era più in grado di proseguire il suo percorso dopo la decisione presa dalla fidanzata. “Entrare nella scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di maturare a livello artistico e caratteriale. É un percorso fatto di alti e bassi, che mi ha fatto capire che mostrare i propri sentimenti, specialmente in un artista, è la cosa più giusta da fare”, ha esordito così Matthew, prima di ringraziare Maria De Filippi: “Contare fino a 10, se non 1000 nel mio caso, è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me e per questo gli sarò per sempre grato”.

“Comprimere tutti gli avvenimenti e sentimenti che mi hanno travolto, specialmente durante la perdita di una persona a me cara (la nonna ndr...), nonostante io abbia cercato di nasconderlo, mi ha destabilizzato e non poco”, ha continuato. Anche lui, quindi, ha riservato un pensiero per Mew: “Innamorarmi di Mew è stato inaspettato e un regalo per me, mi ha aiutato tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrino mai per caso e che il nostro destino fosse ad Amici. Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso”. Dunque, la conclusione: “Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano sia inestimabile, che vada custodito a tutti i costi. Non voglio dirvi che questa è una fine, anzi è un nuovo inizio”. Insomma, a quanto pare, il mistero di questa edizione del talent pare essersi risolto.