Il chiarimento della Fialdini dopo lo scivolone di Claudio Lippi

Ieri pomeriggio, domenica 26 marzo, è andata in onda una nuova puntata della trasmissione Da Noi… a Ruota Libera e la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto fare delle precisazioni, a seguito del brutto scivolone di Claudio Lippi accaduto nella puntata della scorsa settimana. A chiarire ogni dubbio ci ha pensato proprio Amaral Ercole, il ragazzo di colore notato da Claudio Lippi e al quale ha chiesto se fosse o meno italiano per i suoi folti capelli ricci.

L’accaduto

Lippi, ospite in studio, infatti, si era rivolto al giovane Amaral, che ha dei capelli afro, chiedendogli se fosse italiano per poi lasciarsi andare ad una battuta fuori luogo: “Lui è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nel lato umano, cioè è un essere umano, non è un primate.” Ovviamente, sia in studio che a casa, la battuta non è passata inosservata ed anche sui social si è scatenata una grande polemica a riguardo, tanto che Lippi è stato tacciato di razzismo. La stessa Fialdini, conscia della battuta poco felice di Lippi, ha cambiato rapidamente argomento e sul momento ha preferito non aggiungere nulla. Anche il diretto interessato, il giovane Amaral, era rimasto in silenzio, non aggiungendo nulla, tanto da essere stato accusato di razzismo anche lui, poiché rimasto indifferente davanti alle parole di Lippi.

Il chiarimento in puntata

La Fialdini, ieri in puntata, ha dato l’opportunità al ragazzo di spiegare come sono andate davvero le cose : “Esco dallo studio, viene Claudio Lippi e mi chiede se mi fossi offeso, insomma tenta di chiarire con me. La polemica non dipende da me, non è partita da me”, ha spiegato il ragazzo italo-brasiliano, che ha aggiunto di non essersi offeso e di aver capito che fosse una battuta, ma che ciò non significasse che lui fosse razzista. “Credo che siano parole comunque non belle” ha aggiunto, dicendo poi di essersi comunque chiarito con il noto conduttore.

A quel punto, la Fialdini ha commentato che si fosse trattato soltanto di un “modo di far comicità piuttosto superato” e poi ha mostrato la foto scattata a Lippi ed Amaral durante il chiarimento avvenuto dietro le quinte del programma.

Infine, la conduttrice del programma della domenica di Rai 1 ha concluso: “In questo momento così folle di comunicazione, sui social, è passato lui (indica Amaral,) per razzista, perché secondo qualcuno avrebbe accettato questa battuta, e sono diventata razzista anche io quando, da quattro anni, qui, in questo studio, non faccio altro che raccontare storie di inclusione. Però il fatto è che ve la siete presi con lui e tutto questo è fuori dalla realtà”.