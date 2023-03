"Ma è un primate?". La gaffe di Claudio Lippi in diretta tv

Ieri, domenica 19 marzo, è andata in onda una nuova puntata del talk della domenica di Rai Uno, condotto da Francesca Fialdini, “Da noi.. a ruota libera”. La puntata di ieri pomeriggio ha visto come ospiti Barbara De Rossi, Barbara Foria e, in occasione della Festa del papà, sono stati invitati Ugo Bressanello, il manager romano che ha lasciato la sua carriera per creare un'associazione in Sardegna che si occupa di bambini in difficoltà, e Claudio Lippi insieme a sua figlia Federica. Proprio quest’ultimo, però, si è reso protagonista di un momento che di certo non è passato inosservato e, come spesso accade, ha fatto scatenare soprattutto il mondo del web.

Lo scivolone in diretta

Nel corso dell’intervista, il noto conduttore ha notato un ragazzo di colore seduto in studio tra il pubblico e ha voluto rivolgersi a lui per chiedergli dei suoi folti capelli, salvo però poi non utilizzare un’espressione felice: “Ma è fantastico, è italiano? Ah, metà brasiliano? Ecco perché. Ma sempre nell’atto umano, cioè è un essere umano, non è un primate”.

Prontamente, la conduttrice ha cercato di sorvolare sulle parole poco felici ed ha cercato di proseguire con il programma. Ovviamente l’accaduto non è passato inosservato al pubblico del web che ha immediatamente tacciato Claudio Lippi di razzismo.

La battuta su Cristiano Malgioglio

Poco dopo, quasi non soddisfatto di ciò che era appena successo, Lippi, si è lasciato andare ad un’altra gaffe ed a proposito della differenza tra maternità e paternità, il conduttore ha affermato: "Perché sono nato uomo? Me lo sono sempre chiesto. Almeno nascevo Malgioglio! Ma niente, neanche quello".

L’intervista di Lippi a la Repubblica

È interessante notare, peraltro, come la vicenda arrivi esattamente poche ore dopo le lamentele di Lippi circa il fatto che non lavora più come una volta in televisione. In un’intervista a la Repubblica, infatti, aveva detto: "Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute".

Il ritorno di Claudio Lippi in televisione non è di certo passato inosservato; infatti, il settantasettenne cantante e conduttore si è reso protagonista di una domenica insolita e, certamente da dimenticate per la rete ammiraglia della tv nazionale soprattutto dal momento che arrivava proprio poco dopo lo scivolone di Vittorio Sgarbi a Domenica in durante il quale aveva riferito che una sua assistente sosteneva che le ragazze nate nel 2000 fossero delle poco di buono. Insomma, una domenica movimentata per le dirette televisive.