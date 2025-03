"Molto è per gioco...". Il concorrente svela gli altarini della coppia al Grande fratello

Lorenzo Spolverato

Gelosie, intrighi, passioni e strategie sono da sempre l'anima del Grande fratello. Sono le basi per la creazione delle dinamiche, in positivo ma anche in negativo. Questa edizione non è stata da meno e sono stati numerosi i momenti che resteranno impressi nella memoria dei telespettatori della Casa, che hanno caratterizzato questi lunghissimi mesi di permanenza nel reality più longevo della televisione italiana. Ora che mancano meno di tre settimane alla fine, alcuni dei concorrenti stanno già ordinando i fili per mettere ordine ma anche per tirarsi la volata finale perché, per quanto può essere stata bella l'avventura, è senz'altro il montepremi finale quello per cui si è deciso di rimanere reclusi per mesi sotto l'occhio delle telecamere. E così, anche l'ultima coppia che è rimasta ufficialmente tale all'interno del gioco, che è quella formata da Javier Martinez e da Helena Prestes, è finita nel mirino.

" Lei ne combina sempre una. Lui calmandola passa per il buono delle situazione, mentre lei sembra una alla continua ricerca d'affetto. Tra loro vedo molto gioco e poca passione. Javier non ha personalità e se ce l'ha non la mostra qui davanti alle telecamere ", è il commento di Lorenzo Spolverato durante un confronto con Shaila Gatta. " Javier lo vedo succube della personalità di Helena ", è la replica dell'ex velina, secondo la quale " lui non ha mai avuto un confronto con le persone ma si è solamente limitato a fare da paciere tra i vari gruppi ". Secondo Shaila, questa è la conclusione del suo ragionamento, " Javier di sua spontanea volontà non ha mai avuto il coraggio di esporre un suo pensiero ".

Perché i due hanno fatto oggi quest'analisi sulla coppia più duratura della Casa? Tralasciando la motivazione più banale, ossia una normale conversazione per trascorrere qualche minuto delle lunghissime giornate trascorse nella Casa in reclusione, dietro potrebbe esserci un modo per screditare l'argentino e la brasiliana, con i quali non corre buon sangue ormai da molto tempo.

Shaila e Lorenzo, per altro, sono stati attaccati da più fronti da parte di chi sostiene che la loro relazione sia solamentee quindi ora potrebbero aver voluto ribaltare la situazione, o almeno provarci, mettendo sulla graticola Helena e Javier. Sarà la strategia giusta per vincere il montepremi?