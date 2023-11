"Morgan non verrà sostituito". Cosa succede ora a X Factor

Non ci sarà alcun nuovo ingresso al tavolo dei giudici in sostituzione dell'uscente Morgan. Il licenziamento dell'artista da X Factor, ufficializzato nelle scorse ore da Sky e Fremantle, ha fatto subito pensare a una sua sostituzione nel tentativo di arrivare alla finale del programma. Ma secondo quanto riferito da Fanpage, Marco Castoldi non verrà sostituito. "Apprendiamo che la giuria di X Factor 2023 senza Morgan si dovrà avvalere della formula a tre giurati: Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D'Amico", riferisce il sito. Una situazione senza precedenti, che ora vede al centro dell'attenzione gli Astromare, il duo che faceva parte della squadra di Morgan.

Morgan fuori da X Factor, cosa cambia

Dopo giorni di rumor, Sky Italia e Fremantle Italia hanno fatto sapere che la collaborazione con Morgan si è interrotta a causa del comportamento tenuto dal cantautore nel corso delle ultime puntate del talent. "Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni", si legge nella nota ufficiale diramata dalla rete e dalla società di produzione del programma. Musica e rispetto reciproco sono alla base del format targato Sky e Morgan non ha saputo sposare questi valori con la conseguente estromissione dal progetto. La sua uscita di scena, però, non cambierà il corso di X Factor, che proseguirà nelle ultime tre puntate con una giuria a tre. "Morgan non sarà sostituito quindi dietro al tavolo rimangono ora Ambra Angiolini, Fede e Dargen D'Amico", riferiscono le agenzie di stampa.

Cosa succede agli Astromare