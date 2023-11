"Pronto per la Rai". Morgan a sorpresa: conferma l'addio a X Factor?

La donazione della restante parte del suo cachet di giudice potrebbe non essere sufficiente - questa volta - a salvare Morgan. Sky e Freemantle starebbero decidendo delle sorti del giudice dopo quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata di X Factor, dove l'artista si è reso protagonista di battute pungenti all'indirizzo di Fedez e Francesca Michielin e si è duramente scontrato con Ambra Angiolini. Alle voci di addio, si sono aggiunte le richieste dei fan della trasmissione di mettere Morgan alla porta e quest'ultimo ha parlato della sua esperienza nel talent di Sky al passato.

Le ultime dichiarazioni di Morgan

Che il licenziamento sia cosa fatta lo ha anticipato involontariamente Morgan. A seguito delle voci riportate da FQ Magazine, sull'imminente estromissione del giudice dal programma, l'artista ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage, nella quale ha parlato del suo ritorno a X Factor e di ciò che non è riuscito a fare, suo malgrado, nel programma. Ma sono le dichiarazioni rilasciate a un altro sito a fare maggiormente discutere nelle ultime ore. Interpellato da MowMag, Marco Castoldi ha detto: " La mia missione da '007 al servizio della Rai' è ormai compiuta e X Factor sarebbe di fatto pronto per tornare in Rai, non penso che succederà perché merita che rimanga a Sky in una rete che ci ha creduto ed è giusto che ne goda i benefici. Io invece sono pronto per tornare a casa con StraMorgan, nel luogo da cui provengo, quello del servizio pubblico, che mi appartiene linguisticamente e a cui da più di vent’anni presto il mio servizio nell’idea che sia il posto dove arte cultura politica e società si incontrano per edificare l’anima e il progresso di questo Paese" .

La polemica sui social network

In attesa della decisione sulle sorti di Morgan a X Factor - che si era già decurtato mezzo stipendio per farsi perdonare della vicenda di Selinunte alla vigilia dell'inizio del talent di Sky - sui social il pubblico chiede a gran voce la sua cacciata. Per i telespettatori il clima di continua tensione creatosi tra i giudici influirebbe anche sui talenti in gara e l'aria si sarebbe fatta troppo pesante davanti e dietro le quinte. "Sinceramente non capisco come si faccia ancora a difenderlo e volerlo in programmi come X Factor. Fuori subito", ha scritto un utente su X, mentre un altro replicava: "Basta, non lo invitate più. Nessuno lo vuole, è solo fastidioso e non aggiunge nulla ai programmi. La gente è stanca di queste cose". E ancora attraverso Instagram: "Ma Morgan non lo mandano via? Dopo giovedì per me andrebbe eliminato". Altri invece hanno invitato Sky e X Factor a tenere il giudice: "Se mandate via Morgan potete chiudere...meno male che c è lui che fa parlare di qualcosa". L'ultima parola, se ci sarà, spetterà comunque alla produzione del programma.