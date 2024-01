Morto a 58 anni David Gail, il fidanzato di Brenda in "Beverly Hills 90210"

È morto all'età di 58 anni David Gail, l'attore statunitense popolare per avere ricoperto svariati ruoli nelle soap di maggior successo degli anni '90. Da General Hospital a Savannah e Beverly Hills 90210, David Gail è stato uno degli interpreti più apprezzati dal pubblico americano e la sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan. Le cause della morte dell'attore, che viveva in California, rimangono però un mistero ma di Gail oggi rimane un lungo e importante curriculum televisivo.

L'annuncio del decesso

A dare notizia della sua morte è stata la sorella Katie su Instagram con un lungo e doloroso post. "Non c'è stato nemmeno un giorno nella mia vita in cui non eri con me al mio fianco, sempre il mio gregario, sempre il mio migliore amico, pronto ad affrontare qualsiasi cosa e chiunque con me", ha scritto la donna condividendo sul web una foto insieme al fratello e proseguendo: "Ti terrò stretto nel mio cuore ogni giorno, meraviglioso, amorevole, sorprendente e feroce essere umano. Mi manchi ogni secondo di ogni giorno, per sempre, non ce ne sarà mai un altro". Le cause del decesso dell'attore non sono state rese note né dai familiari né la stampa americana, che non ha fornito dettagli in merito alla vicenda.

La carriera di David Gail

David Gail è stato protagonista di alcune delle serie americane di maggior successo negli anni Novanta. Il ruolo più importante lo ottenne per lo spin-off di General Hospital, la serie Port Charles, in cui interpretava il dottor Joe Scanlon. Girò oltre duecento episodio tra il 1998 e il 2000, conquistando i fan.

Il suo debutto risale però al 1991, quando ottenne una piccola parte nella prima stagione della serie Beverly Hills 90210. Due anni dopo i produttori della serie lo richiamarono sul set offrendogli un ruolo di spicco al fianco di Shannon Doherty. Nella quarta stagione, andata in onda nel 1993, David Gail vestì infatti i panni di Stuart Carson, il figlio di un ricco uomo d'affari che si fidanza con Brenda Walsh, interpretata proprio dalla Doherty. I fan della popolare serie televisiva lo ricordano nel giorno delle nozze, mai celebrate, con Brenda.

Negli anni Gail ha recitano anche in Matlock, La signora in giallo, Doogie Howser, MD, Gli opposti perfetti, Savannah e Growing Pains. Nel 2002 ottenne un ruolo al fianco di Bradley Cooper in "Bending All The Rules". Da circa un decennio l'attore si era ritirato dalla scena pubblica e non era attivo sui social network.