La naturalezza di Valentina, il risentimento di Samira: le pagelle del GF 2023

È andato in onda ieri sera, 12 ottobre, il decimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. Anche in questa settimana non sono mancate le tensioni all’interno della casa, con le prime strategie tra i concorrenti che iniziano a prendere forma. Continua l’intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, così come sembrerebbe esserci un riavvicinamento tra Heidi e Massimiliano. Arnold Cardaropoli è stato definitivamente eliminato; gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Beatrice, Grecia e Rosy. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della decima serata.

Concorrenti

Arnold Cardaropoli – voto 5

Evidentemente Arnold non aveva ben capito che si trovava all’interno di un reality e – nel bene o nel male – il pubblico non apprezza chi non si espone. Arnold ad ogni puntata ha sempre fatto presente di starsi aprendo, ma in una situazione come quella del Grande Fratello, il tempo non è mai dalla parte dei concorrenti. Farsi i fatti propri è una cosa che funziona molto bene, però, fuori dalla casa più spiata d’Italia. A dimostrazione di questo, Cardaropoli è il quarto eliminato di questa edizione; peccato perché alla prima puntata ci era piaciuto molto, poi il nulla.

Giselda Torresan – voto 7

Dopo qualche puntata in sordina, Giselda è tornata ad essere protagonista e a sottolineare quanto il suo uomo ideale sia Mauro Corona. Sin dal giorno zero chiunque non fa altro che chiedersi se Giselda sia proprio così o se il suo sia soltanto un personaggio; effettivamente, l’impressione è che la Torresan non racconti tutto di se stessa – forse per preservarsi – ma considerando che sono passati 32 giorni dal suo ingresso nella casa, se stesse davvero fingendo, meriterebbe un premio Oscar.

Heidi Baci – voto 5

Ci eravamo lasciati con un interrogativo: chissà se Heidi, una volta presa una “tranvata” da Vittorio, si riavvicinerà a Varrese. Detto, fatto: non sono passati nemmeno due giorni e già li vediamo “accoccolati” all’interno della casa più spiata d’Italia. La domanda è una e soltanto una: sarà pura strategia? Noi i dubbi li abbiamo, considerando che qualche sera fa il buon Ciro Petrone - come una vera e propria “volpe” da reality - le consigliava di farsi una storia dentro il programma per andare il più avanti possibile.

Ciro Petrone – voto 6

Finalmente anche lui ha avuto una clip (gossip a parte); il motivo? Sembrerebbe quasi banale sottolinearlo, eppure è proprio così: Beatrice Luzzi. Secondo Petrone, infatti, l’attrice sarebbe molto più presa di quanto lo sia Garibaldi, scatenando la rabbia della Luzzi. Tuttavia, l’attore nel corso della serata ha ricevuto una grande sorpresa: la visita della madre e del fratello che hanno potuto fargli personalmente gli auguri di compleanno. Per il momento si guadagna la sufficienza, ma da lui ci aspettiamo di più.

Massimiliano Varrese – voto 4

“Quasi mi potrebbe dispiacere che Beatrice esca, perché mi sto affezionando a lei” . Con queste parole, Massimiliano ha lasciato tutti di stucco. Probabilmente non ci credeva nemmeno lui quando lo diceva, tanto che Alfonso prima ancora che finisse la frase, gli ha scagliato “contro” l’arco con tutte le frecce: “A dire la verità hai anche detto: 'sono sicuro che Beatrice esca perché tutti i programmi televisivi parleranno della sua caduta di stile con Jane Alexander'” . Forse la preferenza del pubblico per Beatrice inizia a “fare gola” agli inquilini della casa (Massimiliano compreso).

Giuseppe Garibaldi – voto 6

Il nostro Garibaldi ci sta sorprendendo. Così, la “simpatia” con Beatrice che sembrava essere quasi un gioco, adesso, inizia a farsi seria. Ha ragione Cesara quando dice che con la sua dolcezza ha costituito quasi un’ancora di salvezza per l’attrice. Ma comunque, continua ad esserci ancora qualcosa che non torna; infatti, dopo averlo visto per alcuni giorni concentrato sul legame creatosi con la Luzzi, si è avvicinato nuovamente a Samira verso la quale non ha mai nascosto di provare interesse. Quello che ci auguriamo è che Giuseppe stia facendo tutto con massima sincerità e, soprattutto, senza farsi influenzare dalle dinamiche del gioco.

Beatrice Luzzi – voto 7.5

Chi l’avrebbe mai detto? Quella della Luzzi e Garibaldi sembrava essere la coppia meno probabile che potesse nascere all’interno del reality; eppure, le cose sembrerebbero iniziare ad andare oltre al semplice gioco. Inutile dire che, anche in questo caso, i compagni non hanno perso occasione per andarle contro. Naturalmente, considerando che siamo all’interno di un reality, nulla può essere dato per scontato, però non dimentichiamo che la Luzzi ha due figli a casa che la guardano e se per gioco arrivasse a tanto sarebbe molto triste, ma soprattutto poco intelligente e – almeno fino a questo momento – Beatrice ha dimostrato il contrario.

Valentina Modini – voto 8

È bello vedere qualcuno all’interno della casa rendersi protagonista in positivo e per la sua simpatia; questo è quello che sta facendo alla lettera la nostra Lady Fagiana. Senza sgomitare, senza entrare in competizione e senza cadere in teatrini poco carini, Valentina ha capito come fare breccia nel cuore del pubblico che, di tutta risposta, riconoscendo una bella persona sta continuando a salvarla al televoto. Speriamo continui così: a volte la semplicità vale più di mille altre cose.

Samira Lui – voto 4

A Samira piacciono le attenzioni e questo, dopo ieri sera, sembrerebbe proprio essere un dato di fatto. Nelle scorse puntate, infatti, si è sempre scherzato sull’interesse di Garibaldi nei suoi riguardi e lei ha sempre voluto smorzare eventuali malintesi, poichè fidanzata. Però, dopo l’allontanamento di Giuseppe - che ormai è sempre più vicino alla Luzzi - è scoppiata la gelosia della showgirl che è andata a chiedere al calabrese il perché del suo cambiamento. Inutile dire che nel corso della diretta Samira ha smentito tutto; quello che però non capiamo è perché la Lui si sia scaldata così tanto. Poi, da buona “prima donna”, sentendosi punta ha sferrato la vendetta, andando dalla Luzzi e dicendole: “Se fossi stata gelosa, ti avrei detto tutte le cose che dice Giuseppe quando tu non ci sei” (alludendo agli apprezzamenti nei suoi confronti).

Anita Olivieri – voto 7

Heidi l’accusa di essere una persona “neutra” , ma tutto si può dire ad Anita, tranne che sia una che non prenda posizione. Dal primo giorno, la Olivieri – anche a costo di assumersi dei rischi – ha espresso il proprio punto di vista e questo sembrerebbe essere chiaro. A dimostrazione di ciò, con altrettanta schiettezza, alla domanda di Alfonso su chi fosse l’eliminato della serata, lei ha risposto: “Heidi non uscirà mai perché ora si è creata la situazione con Massi” .

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 9

Completamente stanco del “falso buonismo” di alcuni concorrenti, Signorini nel corso della puntata si è divertito a “smascherare” false teorie e tristi arrampicate sugli specchi, sapendo interpretare a pieno la vox populi. Allo stesso modo, con molta fermezza ha voluto chiarire quanto nel legame tra Beatrice e Giuseppe non vi sia nulla di male a causa della differenza d’età, esattamente come nel rapporto tra Heidi e Massimiliano, probabilmente stufo dei pregiudizi che ancora in alcune circostanze purtroppo continuano a regnare.

Cesara Buonamici – voto 8

“Le coppie sono come sono, non come dovrebbero essere” . Anche nella puntata di ieri sera, Cesara si è fatta portavoce di un messaggio molto importante; come sempre l’ha fatto senza dilungarsi in giri di parole superflui, ma cogliendo dritto il punto con grande intelligenza. Ma non è finita qua, perché ancora una volta con una battuta ironica: “Specchio specchio delle mie brame chi è la più bella del reame?” ha perfettamente colto il cuore del problema nella querelle Anita-Heidi. Insomma, Cesara ormai è una certezza.

Per il decimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.5%di share.