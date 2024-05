"Nessun diktat Rai". Fedez sarà ospite da Cattelan su Rai2

Fumata bianca per Fedez ospite di "Da vicino nessuno è normale", il nuovo programma in prima serata di Alessandro Cattelan. L'ospitata del rapper nella prima puntata dello show in onda su Rai2 dal 20 maggio sembrava essere saltata a causa dei recenti guai giudiziari, che coinvolgono da vicino Federico Lucia. Invece, l'agenzia di stampa AdnKronos ha anticipato che nessuno stop è stato imposto all'ospitata di Fedez da Cattelan, che quindi sarà in studio il prossimo lunedì in occasione della prima puntata dello show di Rai2.

Da giorni si parlava del presunto forfait del rapper alla nuova trasmissione di Cattelan. Prima Davide Maggio poi il sito di Corona, Dillinger, avevano anticipato che il cantante di Rozzano non sarebbe stato presente alla prima del programma per non ben definiti paletti imposti dai vertici di viale Mazzini. "A quanto filtra, la partecipazione del rapper al debutto della trasmissione è stata stoppata dalla Rai, preoccupata dal recente caso di cronaca del pestaggio di Cristiano Iovino, che vede Fedez tra gli indagati", avevano riferito Maggio e Dillinger.

L'indiscrezione, a quanto pare però, non aveva fondamenta perché nelle scorse ore l'agenzia di stampa AdnKronos ha dato conferma della presenza del rapper: "Diversamente dalle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Fedez sarà ospite del nuovo programma di Alessandro Cattelan previsto in prima serata su Rai2. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, il rapper, dunque, parteciperà alla prima puntata di 'Da vicino nessuno è normale’, in onda lunedì 20 maggio". Insomma, da viale Mazzini non sarebbe mai arrivato alcun diktat sul rapper e l'ospitata in Rai, che comunque non lo vedrà protagonista di un'intervista ma di alcuni momenti di riflessione con il padrone di casa.

Il diretto interessato, Federico Lucia, non ha commentato né le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni sulla sua presenza da Alessandro Cattelan né tantomeno l'indagine che la Procura di Milano sta conducendo - e che lo vede indagato con l'accusa di rissa, lesioni e percosse in concorso - sull'aggressione al personal trainer dei vip, Cristiano Iovino. Silenzio anche da parte di Alessandro Cattelan, che in merito alle indiscrezioni circolate sul presunto forfait di Fedez al suo programma (come era successo con Belen Rodriguez mesi fa) non si è pronunciato, lasciando che i pettegolezzi alimentassero l'attesa per la prima serata del suo nuovo format.

"Stiamo preparando una cosa… Spero vi piacerà", ha scritto nelle scorse ore il conduttore sulla sua pagina, dando appuntamento ai fan al prossimo 20 maggio ma glissando sul caso Fedez.