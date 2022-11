"Squallido", "Scimmia arrabbiata che getta escrementi". Rissa a Ballando tra la Lucarelli e Mariotto

Dopo lo scontro a distanza avvenuto in settimana tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, la giornalista ha avuto un brutto confronto anche con un altro giudice di Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto. In quest'ultimo caso la zuffa non si è però consumata sui social network, come era successo con la coreografa inglese, ma bensì in diretta.

La semifinale del talent di Rai Uno è andata in onda in orario posticipato a causa dei Mondiali di calcio. La versione short di Ballando con le stelle non ha tolto però spazio al consueto spettacolo e neppure alle polemiche. La più forte è esplosa subito dopo l'esibizione di Iva Zanicchi che, nonostante un infortunio all'anca e la febbre, si è esibita in pista insieme al suo maestro Samuel Peron. Portato a casa il cha cha cha, la cantante e il ballerino si sono avvicinati al tavolo della giuria per ascoltare i giudizi e l'opinione di Selvaggia Lucarelli ha scatenato la reazione contrariata del pubblico e non solo.

Le parole che hanno innescato la lite

La giurata non ha usato parole positive per commentare il percorso della Zanicchi nel programma: " La caciara ci ha divertito, però a un certo punto il tutto è diventato un po' squallido in alcuni momenti. Un po' di misura in alcune puntate ti avrebbe dato spessore". Il pubblico presente in studio non ha condiviso l'opinione della Lucarelli e sono volati fischi e rimproveri, mentre la cantante ha ribattuto: "Abbiamo tante disgrazie e tristezze, io non vengo qui a rompere le palle col mio dolore. No, io voglio divertirli" . A quel punto il pubblico si è alzato in piedi, chiedendo a Iva un'altra delle sue piccanti barzellette, con le quali l'artista ha intrattenuto gli spettatori sin dal suo esordio in trasmissione.

La rabbia di Mariotto

Milly Carlucci ha riportato la calma in studio e ha passato la parola all'ultimo giudice, Guillermo Mariotto, che si è letteralmente infuriato con la Lucarelli per le parole utilizzate contro Iva Zanicchi. " Arrivare al punto di dargli della squallida scusa Selvaggia ma mi sembra fuori luogo", ha tuonato Mariotto mentre la Lucarelli lo accusava di fare retorica. "Retorica niente, la figura della squallida la stai facendo tu perché ti stai comportando come una scimmia arrabbiata per il fidanzato, che getta escrementi a tutti e sono stufo di questa aggressione a tutti i costi ". Chiaro il riferimento all'eliminazione dalla gara (avvenuta la settimana scorsa) di Lorenzo Biagiarelli, il compagno della Lucarelli.

Clima teso in giuria

La sfuriata di Mariotto sembra essere solo l'apice del clima tesissimo, che serpeggia tra i giurati e che vede protagonista proprio la Lucarelli. Con i suoi toni sempre polemici, la giornalista sta facendo indispettire non poco i compagni di avventura e c'è chi è pronto a giurare che la situazione dietro al bancone sia incandescente. L'ultima foto pubblicata (e poi rimossa) sui social da Carolyn Smith ha messo la pulce nell'orecchio a molti. Nello scatto la giurata ha festeggiato il ritorno in studio di Canino (guarito dal Covid) con una foto di gruppo, nella quale non è passata inosservata l'assenza proprio di Selvaggia. Casualità o scelta? Chissà. Intanto sul web la foto è diventata virale (e i commenti ironici si sono sprecati).