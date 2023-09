"Ansia e sollievo". Anche i figli dei vip tornano a scuola

Smessi i panni di vip, i personaggi famosi sono comuni genitori che portano la figli a scuola e si occupano di seguirli nelle attività quotidiane. O almeno è quello che raccontano tra social network e interviste ora che il ritorno sui banchi è imminente. Da Pino Insegno a Francesca Barra, da Elisabetta Gregoraci a Carmen Russo, i volti noti interpellati dall'Adnkronos si sono detti pronti al rientro a scuola dei propri figli tra "ansia e sollievo". Già, perché dopo mesi di vacanze tornare alla routine settembrina è sì un piacere, ma anche un vero delirio con impegni e appuntamenti da incastrare.

" Era ora! La vera vacanza inizia adesso", ha scherzato Pino Insegno, parlando dei figli di 9 e 4 anni avuti dalla moglie Alessia Navarro. "Io e mia moglie abbiamo già preparato tutto da due mesi fa, tra vestizioni, diario, libri. Il piccolo fa il penultimo anno della scuola materna e quando vado a prenderlo mi dicono sempre: 'Che carino tu nipote'. Ma ormai è un periodo che ho imparato a fregarmene di tutto quello che mi dicono ", ha detto all'Adnkronos il conduttore, che è pronto a tornare in Rai con il game show "Mercante in fiera".

Sarà invece un nuovo inizio (in prima media) per la figlia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, i quali però vivono la novità con serenità: " Le cose vanno sempre affrontate senza ansia e senza preoccupazione eccessiva". Per i due danzatori, l'importante è che Maria, 10 anni, abbia un ritorno regolare alla routine scolastica: "La sera bisogna tornare ad andare a letto presto, massimo alle 22 però devo dire che Maria è una bimba che si gestisce bene a casa, è indipendente e ha già finito tutti i compiti. L'inizio della scuola deve essere una gioia e lei è molto contenta di iniziare la scuola media ".

Situazione più complessa in casa dell'attore Claudio Santamaria e della moglie Francesca Barra, che tra primo e secondo matrimonio ha ben quattro figli da organizzare: " Hanno età differenti, perciò, con l'arrivo dell'inizio dell'anno scolastico sono fagocitata dalla preparazione di tutti i materiali e sono sempre più in crisi perché a volte ti chiedono dei materiali assurdi che io inizio a preparare molto prima per non trovarmi poi in difficoltà con l'inizio della scuola e del lavoro" . Se l'acquisto dei materiali e gli orari rappresentano la vera sfida - un "gioco a incastro", sottolinea la Barra - c'è poi l'aspetto sentimentale a complicare, se così si può dire, le cose: " Il carico emotivo per il distacco da loro dopo un lungo periodo di ferie tutti assieme. So che con la piccolina dovrò fare il classico inserimento, ci saranno i soliti sensi di colpa, insomma non sarà facilissimo ma io ce la metterò tutta come ho sempre fatto ".