Ballando, la situzione e poi la verità. La Lucarelli: "Non mi riguarda"

È ormai da diversi giorni che si vocifera sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli come giurata nel programma del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. A riportare l’indiscrezione era stato il settimanale Oggi, tuttavia nessuno dei diretti interessati aveva confermato o smentito la notizia. La stessa conduttrice e direttrice artistica del programma, Milly Carlucci, aveva recentemente rivelato in un’intervista a Superguidatv di non avere alcun tipo di inimicizia nei confronti di Selvaggia e di non aver ancora iniziato ad organizzare la prossima stagione di Ballando con le Stelle. Tuttavia, in queste ore, proprio la Lucarelli ha voluto dire la sua sulla vicenda.

Le probabili sostitute

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle, conclusasi tre mesi e mezzo fa, il 17 dicembre 2022, non è stata di certo facile per la giornalista, a causa del pesante clima generatosi in seguito alla partecipazione del fidanzato Lorenzo Biagiarelli. E, proprio pochi giorni fa, TvBlog ha diffuso la notizia che, a quanto pare, la Rai starebbe già pensando a delle probabili sostitute della giornalista. Tra i nomi ne appaiono alcuni clamorosi di donne famose nel mondo dello spettacolo che potrebbero prendere il posto della Lucarelli: la conduttrice Barbara d’Urso, la ‘belva’ Francesca Fagnani, Nunzia De Girolamo e la vincitrice dell’ultima edizione, Luisella Costamagna.

La risposta di Selvaggia

Come spesso accade, la giornalista sulla sua pagina Instagram, risponde alle domande che le rivolgono i suoi follower e, nella giornata di ieri, ha colto l’occasione per dire la sua sulla vicenda. Infatti, all’utente che domandava: “Tutto questo chiacchiericcio su Ballando?”, la Lucarelli, come è suo solito fare e senza peli sulla lingua ha risposto: “Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente. A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma” - poi, quasi piccata, la giornalista ha aggiunto – “Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv”.

Insomma, ancora nessuna conferma o smentita sulla vicenda da parte di Selvaggia ch non perde mai occasione di dire la sua e, dunque, se avesse avuto qualche certezza probabilmente l’avrebbe resa nota. D’altronde, come già specificato da Milly Carlucci, non si è ancora cominciato a discutere ufficialmente riguardo la nuova edizione di Ballando con le stelle. Da quanto riporta TvBlog, però, sembra confermata la presenza degli altri quattro veterani del programma: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith. Non ci resta altro che attendere per scoprire il destino di Selvaggia Lucarelli.