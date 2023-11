"Non mi sono accontentata...". La rivelazione di Beatrice Luzzi sull'ex compagno al Gf 23

È tempo di riflessioni per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Assoluta protagonista di quest’edizione, l’attrice si è sempre mostrata molto forte, svelando poco della sua vita privata. Tuttavia, in un momento di confidenze con alcuni inquilini, la gieffina si è lasciata andare ad una confessione, rivelando i motivi per cui ha deciso di separarsi dal padre dei suoi figli, Alessandro Cisilin. Quest’ultimo, peraltro, era entrato nella Casa di Cinecittà proprio per fare una sorpresa all’ex compagna lo scorso 6 novembre, regalandoci grandi emozioni.

Il racconto di Beatrice Luzzi

L’attrice ha deciso di aprire il suo cuore a due dei compagni d’avventura, Rosy Chin e Mirko Brunetti, raccontando molto del suo passato e della storia con Alessandro. “Eravamo molto innamorati, i primi anni con i bambini sono stati magici”, ha subito esordito la Luzzi. Poi, è scesa nel dettaglio degli anni vissuti insieme a Cisilin: “Come coppia non avevamo storia, non eravamo strutturati né abbiamo avuto il tempo di formarci. Eravamo soli, abbiamo avuto difficoltà economiche, abbiamo macinato, sempre concentrati sui figli. E poi alla fine è finita”. Per Beatrice, però, non ci sono dubbi: “È stato bellissimo”.

È a questo punto che l’attrice di Vivere ha spiegato agli inquilini i motivi che hanno portato alla rottura della storia con Alessandro: “Eravamo single di nostro, lui è molto solitario. Quando sei in crisi o ci credi e ce la metti tutta oppure inizi a fare passi indietro”, ha spiegato. Poi, ha continuato. “Lui ha fatto molti passi indietro, e ha cominciato a dire cose forti. Non voleva sposarsi. Io volevo che cominciassimo a essere coppia, a divertirci, ma lui non era mai stato così, neanche da adolescente”.

Beatrice, inoltre, ha anche rivelato con molta schiettezza che ai tempi in cui stava vivendo la storia con Alessandro, aveva una gran voglia di divertirsi, al contrario del compagno che non aveva le sue stesse esigenze: “Io ero molto mondana, volevo divertirmi e invece a lui andava bene stare a casa, guardare il calcio”. Così, ha aggiunto: “Lui non avrebbe mai mollato, la separazione in casa però l'ha creata lui. Io non mi sono accontentata”. Infine, la Luzzi ha chiarito il motivo della separazione, sostenendo di non esserne la causa: “Per due anni ha fatto la vittima dicendomi che lo avevo lasciato, ma sa che non è così. La sostanza l'ha fatta lui”.

Il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Mentre Beatrice si lascia andare ai ricordi della storia con il suo ex compagno, nella Casa del Grande Fratello continua il rapporto burrascoso con Giuseppe Garibaldi. Proprio con quest’ultimo, l’attrice aveva intrapreso una conoscenza all’interno del reality condotto da Alfonso Signorini che, però, sembra non essere andata a buon fine. I due, spesso, si sono trovati protagonisti di diverse diatribe, dicendosene vicendevolmente di tutti i colori. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe essere arrivata una tregua, ma ancora non è ben chiaro se approfondiranno ulteriormente – o meno – il loro rapporto ben oltre la semplice amicizia.