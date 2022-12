"Non riesco a muovermi...". Attimi di paura per Sarah Altobello a Gf Vip

L'ultima puntata è stata decisamente impegnativa per Sarah Altobello. La showgirl pugliese è finita al centro delle critiche per essersi lasciata andare con Attilio Romita, con il quale c'è stato un bacio prima della puntata di sabato sera. Duramente criticata da Sonia Bruganelli, Sarah ha incassato il colpo ma si è sentita responsabile della reazione sdegnata della compagna di Romita, Mimma Fusco, che ha letteralmente lasciato il compagno in diretta tv.

Al termine dell'ultima diretta Sarah Altobello ha avuto un momento di sconforto per la pressione derivata dalla situazione creatasi con Romita fuori e dentro la Casa. Ma a complicare la situazione già tesa, ci si è messa anche la salute. La scorsa notte, la gieffina ha avuto forti dolori al costato e ha fatto preoccupare non poco i compagni di avventura, svegliati nel cuore della notte dalle sue grida di dolore.

" Alberto aiutami. Non posso muovermi, sto malissimo! Ha fatto crack, chiama qualcuno. Non riesco a muovere il costato ca**o, mi sono spezzata qualcosa ", ha urlato in lacrime Sarah e il video di quanto avvenuto nella notte è diventato subito virale sui social network. Nel filmato si vede De Pisis vestirsi in fretta e furia e precipitarsi nel confessionale per chiedere l'intervento di un medico. Le telecamere non hanno ripreso le fasi successive, ma è dal racconto di Luca Onestini che si capisce cosa è successo subito dopo: " Sarah aveva accusato dolori già da giorni, sicuramente avrà fatto un movimento brusco che le ha incrinato la costola ".

Sarah Altobello sembra sia stata visitata da un medico subito dopo la richiesta fatta da Alberto in confessionale. Ma Oriana ha voluto dare un'altra versione alla nottata da incubo vissuta dalla Altobello. La modella venezuelana ha ipotizzato che il dolore, che Sarah lamentava da giorni, fosse stato amplificato dal forte stress della puntata. " Ha chiesto un antidolorifico. Sta piangendo per la situazione secondo me, già lo aveva questo dolore, forse sta scaricando la tensione ". Una situazione simile a quella che sta vivendo Antonino Spinalbese che, proprio per un forte dolore alla schiena causato da una ciste, dovrebbe abbandonare il gioco provvisoriamente nei prossimi giorni.