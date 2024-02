"Non ti promuovo", "Non sei obiettiva". Rissa in tv tra Elisabetta Gregoraci e la giornalista

L'ospitata di Elisabetta Gregoraci a Tv Talk, il programma del sabato condotto da Massimo Bernardini su Rai3, è finita con un'accesa discussione con la giornalista del Corriere Grazia Sambruna. La conduttrice era in collegamento esterno insieme a Gigi e Ross, i due comici napoletani con i quali conduce la trasmissione Made in sud, ma una battuta della Sambruna l'ha fatta infuriare e il battibecco è stato inevitabile.

Cosa è successo in studio

In studio si stava parlando della polemica esplosa a Sanremo per il televoto e la sconfitta di Geolier, il rapper napoletano che è arrivato secondo al Festival dietro Angelina Mango. Grazia Sambruna aveva appena preso la parola per dire la sua sulla vicenda, quando Elisabetta Gregoraci è intervenuta per darle il suo appoggio: "Per una volta sono d'accordo con te". Alle parole della conduttrice, la giornalista ha replicato con una battuta. "Oh, che bello! Comunque, non ti promuovo la prossima puntata, però grazie", ha scherzato Grazia Sambruna ma il suo sarcasmo - con riferimento alle pagelle che stila per il Corriere - non è stato colto dalla Gregoraci che, risentita, ha risposto infuriata. "Non fa niente, non mi aspetto nulla, guarda io vado avanti lo stesso. Anzi il fatto che tu lo abbia detto prima di vedere la puntata, fa capire che sei prevenuta ancora prima del tempo. Quindi, va bene così. Non sei obiettiva nel dare le recensioni", ha tuonato Elisabetta Gregoraci mentre Gigi e Ross in collegamento commentavano divertiti la reazione eccessiva della collega.

Lo scontro tra Gregoraci e l'opinionista

A poco è valsa la difesa di Grazia Sambruna: "Ma no... la mia era una battuta!". Infastidita dell'attacco gratuito, la giornalista ha punzecchiato la conduttrice di Made in sud: "Ma io non vedo l'ora che Elisabetta Gregoraci mi strabili in televisione. Non vedo l'ora di metterti 8!". E a quel punto la Gregoragi è esplosa nuovamente: "Ma non importa! Tutto questo prima ancora che tu veda la puntata! Fa capire realmente che non sei oggettiva nel dare i giudizi. Fine. Punto. Dammi un tre! Me lo metto da sola il tre, non l’ho mai avuto nella mia vita ma da te lo accetto". Per placare gli animi è servito l'intervento del conduttore Bernardini, che ha spostato l'attenzione su un altro argomento, per evitare che la rissa proseguisse ma su ben altri toni. La polemica, però, non si è fermata qui. Ad alimentarla è stata la stessa giornalista che, pubblicando il video della lite sulla sua pagina Instagram, ha riacceso gli animi della discussione. Ma questa volta Elisabetta Gregoraci ha scelto di non replicare.