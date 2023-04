"Trovatene un altro". È già crisi di coppia tra Cecchi Paone e Antolini all'Isola dei famosi

Prima “crisi” di coppia per Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei Famosi. Pochissimi giorni di permanenza in Honduras sono bastati per mettere a dura prova i i due naufraghi. Infatti, ecco che arrivano le prime incertezze che mettono a repentaglio l’equilibrio della coppia.

La confessione di Simone Antolini

A dare avvio alle prime turbolenze, il giovane Simone Antolini che in un momento di debolezza ha esternato alcune difficoltà al compagno lasciandosi andare ad uno sfogo. A detta di Antolini, la vita sulle spiagge honduregne inizierebbe a pesargli e, ancora di più, a farlo soffrire sarebbe la mancanza da casa; proprio per questo, il 23enne avrebbe voluto trovare nel fidanzato Alessandro un supporto che – secondo lui - è venuto a mancare. “Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino” ha confessato Simone a Cecchi Paone mentre i due erano sdraiati insieme sulla spiaggia.

La risposta di Alessandro Cecchi Paone

Lascia perplessi la risposta del divulgatore scientifico, il quale non ha fatto alcun cenno per tentare di rassicurare il compagno; ma al contrario, ha alimentato la tensione tra i due. “E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso”. Una risposta molta dura che ha dimostrato il fastidio di Cecchi Paone che pare non avere compreso il momento di sconforto di Simone. Tanto che quest’ultimo, una volta ascoltate le parole del giornalista è rimasto di sasso senza riuscire ad aggiungere nulla.

Il chiarimento tra i due

Alla fine tutto pare essersi risolto; infatti, Simone Antolini in un confessionale ha poi chiarito di avere avuto un momento di debolezza che definisce “un crollo derivato dalla permanenza nell’Isola”. “Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire”, ha poi confessato Simone. Alla fine, tutto si è concluso nel migliore dei modi con un momento di affetto tra i due che si sono scambiati un bacio e un abbraccio che ha messo un punto alla querelle.

"Se io non sono capace, trova qualcuno che lo sia"

Simone e Alessandro vivono la prima crisi sull'#Isola pic.twitter.com/iWvZ8KtixW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2023

Il crollo di Nathaly Caldonazzo

La showgirl Nathaly Caldonazzo - che con Cecchi Paone non se le è mandate a dire - ha avuto un crollo dopo essere finita in nomination, rischiando l’eliminazione nella prossima puntata. Per questo, ha già iniziato a tirare le somme della sua esperienza all’Isola, esternando il suo dispiacere per non essere riuscita a legare bene con molti naufraghi. In particolare, con il giornalista con cui ha avuto un forte scontro sia durante la settimana che nella puntata di lunedì sera. L’ex gieffina è scoppiata in lacrime e non ha nascosto il suo dispiacere. Tuttavia, ancora non sa che qualora dovesse essere eliminata dal televoto potrà comunque continuare la sua esperienza sull’Isola di Sant’Elena, dove ad attenderla c’è un Marco Predolin tutto solo. Non ci resta altro che aspettare la prossima puntata per scoprire il destino di Nathaly Caldonazzo.