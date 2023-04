"L'amore è amore". Il "sermone" Lgbt dell'ex suor Cristina all'Isola dei Famosi

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata dell’Isola dei Famosi che ci ha regalato già – a pochi giorni dall’inizio del reality – molte scintille. Nel corso della serata, bersaglio della showgirl Nathaly Caldonazzo è stata anche l’ex Suor Cristina che nel momento delle nomination si è lasciata andare ad un “sermone” sull’amore che non è sfuggito a molti, soprattutto se arriva mentre sul web circolano le prime voci che la vedrebbero fidanzata con una modella spagnola.

Il messaggio di Cristina Scuccia

Proprio in occasione delle nomination della seconda puntata, Cristina Scuccia (in collegamento con Ilary Blasi) ha voluto farsi portatrice di un messaggio d’amore. Infatti, l’ex vincitrice di The Voice ha scelto di nominare la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini: “Nomino loro perché rispetto agli altri con loro ho meno feeling, non ci siamo conosciuti ancora tanto”, ha riferito poco prima di bruciare la foto della coppia. L’ex suora, però, non ha abbandonato il luogo delle nomination prima di avere fatto una precisazione: “Faccio una premessa prima che si pensi a qualcosa di sbagliato. La mia nomination non è assolutamente legata alla mia fede, ma anzi: io credo nell’amore e nell’amore di ogni forma, purché si sparga amore nel mondo”, ha spiegato la Scuccia alla conduttrice. Poi, non contenta ha aggiunto: “L’amore non ha confini, non c’entra nulla. Dio è amore, Dio accoglie tutti e ci accoglie così come siamo” e, infine, ha voluto concludere con un inno a qualsiasi forma d'amore: “Io credo che Dio è amore. Non è un giudice. Dio accoglie tutti così come siamo, quindi al di là delle nostre scelte, al di là di tutto. Quindi spargiamo amore nel mondo, amiamoci. Non abbiate paura di amare“.

La reazione di Vladimir Luxuria

La scelta di Cristina Scuccia ha subito colpito l’opinionista in studio Vladimir Luxuria, che ha subito colto la palla al balzo per fare conoscere il suo pensiero all’ex Suora e così, si è subito complimentata con lei: “L’amore è amore non è importante come si declina e non è incompatibile con la spiritualità, è importante come messaggio soprattutto se a dirlo è una persona di fede. Hai dato un gran messaggio!”.

L'ipotesi del coming out all'Isola

Qualche giorno fa, il portale Mowmag ha pubblicato un articolo nel quale si parla dell’ipotesi di una relazione tra l’ex Suora e una fidanzata che la attenderebbe a Madrid. "Una fonte ci dice che Scuccia, trasferitasi a Madrid dopo l'abbandono dei voti, avrebbe una dolce metà in terra spagnola. E che non si tratterebbe di un uomo...", si legge in un articolo su Cristina Scuccia. Addirittura, in questi giorni, alcuni blogger hanno anche riferito di alcune segnalazioni riguardo il presunto legame della Scuccia, tanto da far ipotizzare un coming out proprio nel reality honduregno. Naturalmente, almeno per il momento si tratta solo di supposizioni e non è arrivata alcuna conferma.

Probabilmente nessuno avrebbe mai pensato che la nomination potesse essere legata all’orientamento sessuale dello scienziato e del suo compagno; tuttavia, la naufraga ci ha tenuto a puntualizzarlo, forse conscia che sul web le malelingue si sarebbero potute scatenare, proprio come lei stessa nel tempo ha sperimentato sulla sua pelle. D’altronde, la stessa Cristina Scuccia ha manifestato un leggero malessere nella sua esperienza all’Isola nella puntata di ieri sera e così, ha riferito in collegamento di “starsi spegnendo” a causa della difficoltà nel riuscire ad entrare in empatia con gli altri naufraghi.