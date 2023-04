"Odia le donne", "Vile". Nuova rissa in diretta tra Cecchi Paone e Nathalie Caldonazzo

Non bastava la lite a suon di urla avvenuta nella notte pochi giorni fa. Nathalie Caldonazzo e Alessandro Cecchi Paone sono tornati a scontrarsi anche durante la diretta dell'Isola dei famosi e sono volate offese e accuse. A dare il "la" alla nuova lite è stata Ilary Blasi, che ha messo faccia a faccia i due naufraghi per parlare di quanto avvenuto pochi giorni fa, quando Alessandro ha dato della pescivendola a Nathalie nel corso di una durissima lite. Ma invece di riappacificarsi, i due si sono scontrati nuovamente.

" Ce l'ha con le donne ", ha esordito con decisione la Caldonazzo, accusando Cecchi Paone di avere un pessimo carattere e di porsi in maniera aggressiva nei confronti delle figure femminili: " Con le donne urla in maniera esagerata e non l'ho mai visto urlare contro un uomo". A quel punto la conduttrice ha passato la parola a Alessandro, che invece di spiegare le sue motivazioni ha gettato benzina sul fuoco: " Di queste miserie non mi curo. Volevo tutelare Corinne sul serpente, ma la paura ovviamente non le è passata perché ha perso il boa rosa ma vive in un covo di vipere ".

Cosa è successo in puntata