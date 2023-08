Paura per Nunzia De Girolamo, sviene a "Estate in Diretta": cosa è successo

Attimi di panico poco prima dell'ultima puntata di "Estate in Diretta" per Nunzia De Girolamo. La conduttrice di Rai1 ha avuto un malore prima di andare in onda con il programma, che conduce insieme a Gianluca Semprini e una volta tornata in video ha raccontato quanto è accaduto nel backstage.

Dallo scorso 3 luglio Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno ricevuto il testimone da Alberto Matano per condurre la versione estiva de La vita in diretta su Rai1. Dalle 17.10 alle 18.45 la coppia intrattiene i telespettatori con notizie di cronaca e attualità, ma durante l'ultima puntata del programma la conduttrice ha avuto un malore poco prima che la diretta cominciasse.

A rivelarlo sono stati Semprini e la De Girolamo, che in apertura di puntata si sono fatti trovare seduti su due poltrone contrariamente a quanto avviene ogni giorno, quando i due conduttori salutano il pubblico in piedi davanti al maxischermo. La coppia di conduttori ha introdotto gli argomenti principali della puntata e, prima di lanciare la sigla, Nunzia De Girolamo ha detto sibillina: " Poi, forse, vi diremo perché stiamo seduti sulle poltroncine ".

Cosa è successo in studio

Così, al rientro dalla sigla, Nunzia De Girolamo ha confessato cosa è accaduto poco prima dell'inizio de "L'estate in diretta". " Lui è un gentiluomo di altri tempi. In realtà non sono stata bene..." , ha cominciato a raccontare la conduttrice, incalzata dal collega: " Beh, insomma" . A quel punto la De Girolamo ha ammesso di avere avuto un malore improvviso: "Diciamo che sono svenuta e lui ha ben pensato: 'Mettiamoci sulle poltroncine'". L'ex deputata ha avuto un mancamento, dovuto forse al caldo, pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione ed è stata costretta a correre ai ripari per evitare di sentirsi nuovamente male. Seduta sulla poltrona e con una bevanda a base di sali minerali a portata di mano, la conduttrice è andata in onda, ma ha ironizzato sull'accaduto con la complicità di Gianluca Semprini. Poi, prima di lanciare il servizio dedicato a Gianni Morandi, la presentatrice ha provveduto a rassicurare la madre in diretta: " Mamma sto bene adesso ". Nella tarda serata ha poi ricondiviso sui social network il video nel quale parla del malore, che i tanti fan hanno commentato, augurandole una pronta ripresa.