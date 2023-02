Un profilo in diretta (ma già con la spunta blu). L'"esordio" di Amadeus

Con una co-conduttrice come Chiara Ferragni non poteva mancare il momento social a Sanremo 2023. L'imprenditrice e influencer, 28,5 milioni di follower solo su Instagram, spalleggiata da Gianni Morandi, ormai maestro dei social, ha convinto Amadeus ad aprire il suo primo profilo Instagram in solitaria. Fino ad ora, infatti, il conduttore era presente sui social con un account di coppia, condiviso insieme alla moglie Giovanna Civitillo. Una scelta romantica, ma decisamente superata. "Hai ancora un profilo di coppia alla tua età? Non va bene", lo rimprovera Ferragni.

Lo stacchetto, in realtà, parte dalla "paura" di Amadeus dei selfie. Incalzato da Gianni Morandi, che lo chiama boomer, il conduttore ammette di essere a disagio negli autoscatti. E qui entra in gioco Chiara Ferragni: "Io vinco le mie paure stando su questo palco, è il momento che anche Ama vinca le sue", sentenzia l'influencer, esortando gli altri due conduttori a scattare un selfie proprio in quel momento, sul palco dell'Ariston. I tre si muovono per trovare la luce giusta su indicazione di Ferragni, Amadeus impacciato fa il segno della pace e la duckface e Morandi si mette in posa con tutta scioltezza.

Dopo il selfie la sorpresa. Chiara Ferragni, facendosi passare il telefono di Amadeus dalla moglie Giovanna, annuncia al conduttore la pubblicazione della foto su Instagram. "Mi sono portata avanti con Giovanna e ho creato il tuo primo profilo personale: si chiama @amadeusonoio. Ora vi taggo. Ragazzi, mi raccomando, seguitelo tutti, abbiamo la prima foto sul profilo!", dice l'influencer. Il primo post incassa interazioni da record: più di 600mila i like, più di 83mila i commenti. "Era ora", scrive il profilo di Fantasanremo. Lo stesso commenta anche Gigi D'Alessio. "Ciao Amadeus, siamo qui da prima del milione di follower", scherzano i The Jackal, citati da Morandi mentre scorre tra i seguaci del nuovo profilo. Che in pochissimi minuti raggiunge più di 530mila follower, diventati in mattinata quasi 700mila, e che può già vantare la spunta blu, segnale che, ovviamente, la creazione dell'account era programmata da tempo.

Il siparietto continua con la decisione di avviare una diretta su Instagram. Rimasti soli, Ferragni e Amadeus si inoltrano dietro le quinte, per "regalare un contenuto unpublished" ai neo-follower. L'influencer dirige la diretta nella diretta e saluta i tecnici, mentre Amadeus mostra (a lei e ai più di 200mila follower connessi durante quei due minuti) il suo camerino. "A sorpresa" occupato abusivamente da Gianni Morandi, "che doveva fare pipì". Il siparietto tra i due, che "bisticciano" sull'uso del camerino, con Chiara Ferragni a fare da paciere ("Gianni, la prossima volta puoi usare il mio"), si conclude con Morandi che si complimenta con il conduttore: "Ti stai sboomerando!".

A chiudere in bellezza la cronaca social un terzo post: la foto dei tre conduttori con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ora Amadeus, chiaramente, ci ha preso gusto. Questa mattina ha pubblicato una serie di storie che lo immortalano mentre fa colazione (yogurt e cereali, ci tiene a specificare). "Adesso devo fare delle storie, delle cose, sono diventato social. Non so se questa vi piace ma è il massimo che riesco a fare a quest'ora", scherza, con in sottofondo la risata della moglie Giovanna. Poi battezza a dovere il profilo postando gli outfit della sera precedente e, da bravo influencer, taggando i bran degli abiti indossati.