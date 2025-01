“Ora o mai più” riporta sul palco voci e canzoni del passato

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo sei anni di pausa, sabato 11 gennaio, torna in prima serata su Raiuno il talent musicale “Ora o mai più” condotto da Marco Liorni. Fil rouge del programma le canzoni e la musica dal vivo con l’orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. I protagonisti del programma prodotto da Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Ballandi (nato da un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano, Leopoldo Siano e scritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa, Rossella Rizzi che ha come capo progetto Eleonora Iannelli e la cui regia è di

Stefano Mignucci) sono 8 artisti finiti attualmente nel cono d’ombra del successo, ma che in un passato (magari anche non troppo lontano) hanno interpretato brani molto popolari, veri e propri tormentoni o hanno vinto sfide musicali importanti come il Festival di Sanremo raggiungendo le vette delle classifiche nazionali.



“Gli artisti trascurati dal mercato musicale che sono entrati in una zona d'ombra dalla quale hanno faticato a riemergere, sono rimasti defilati ma hanno continuato a cantare e quindi hanno continuato ad esprimere la loro arte. Questo talent musicale non premia solo il vincitore, ma offre a tutti la possibilità di ridare voce ai loro successi (e non solo ndr) traducendo il tutto anche in un ritorno di popolarità, un’occasione di riscatto”, spiega Liorni.

Ma chi sono questi cantanti che, da sabato 11 gennaio, per 7 puntate, si sfideranno sulla rete ammiraglia Rai? Matteo Amantia (degli Sugarfree), Anonimo Italiano, Carlotta, Antonella Bucci, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago e Valerio Scanu.



I concorrenti-protagonisti, saranno, assistiti, indirizzati e al contempo giudicati da 8 coach che sono altrettante icone della musica leggera italiana. Stiamo parlando di Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf, Donatella Rettore. Tra vari compiti di questi big anche quello di affiancare gli otto cantanti-concorrenti nell'interpretazione di inediti duetti dei loro successi.

I rapporti tra “maestri” e “allievi” diventeranno parte dello show e daranno vita a vivaci e

imprevedibili confronti tra protagonisti della musica italiana.Anche il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze e giudicare l’operato dei cantanti-concorrenti di “Ora o mai più” tramite l’utilizzo del voto Social.