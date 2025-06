Ore 14 funziona anche di sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Comunque la si pensi sul caso Garlasco, sulla colpevolezza o meno di Alberto Stasi, dal punto di vista prettamente televisivo lo spin off in prime time di Ore 14 andato in onda per la prima volta giovedì sera scorso ha funzionato: in sostanza ha mantenuto lo stesso livello di pubblico e di share del programma quotidiano del pomeriggio conquistando 1 milione e 20mila spettatori e l'8,3%. Che significa un notevole successo, soprattutto perché da anni quasi tutti quelli che hanno provato a creare un nuovo talk di informazione al giovedì sera su Raidue hanno fallito. Si dirà: facile conquistare il pubblico con la cronaca nera: il crime in tv funziona a tutte le ore del giorno e della notte. Il pubblico, poi, con il riaprirsi del caso Garlasco, pare ancora più assetato di dividersi in tifoserie.

Comunque sia, non era per nulla scontato per il conduttore Milo Infante riuscire a mantenere il suo pubblico fedele in quello che è stato dichiarato un esperimento: ci è riuscito proponendo il programma uguale a quello del pomeriggio, senza snaturarlo, se non con l'aggiunta di elementi estranei alla squadra consueta e affiatata di opinionisti, come Selvaggia Lucarelli che, al solito con la sua verve, ha cercato di asfaltare tutti gli altri. Se, nelle prossime tre puntate (la seconda domani) conserverà questi livelli di pubblico, sarà naturale proseguire l'esperimento durante l'inverno, mantenendo anche la versione alle 14.