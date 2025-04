Silenzi e niente make up: così è stato dato l'annuncio della morte del Papa in diretta tv

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa mattina, poco prima delle 10, è stata battuta la prima agenzia che annunciava la morte di Papa Francesco. Nessuno si aspettava il decesso del Pontefice che, ieri, era in piazza San Pietro per la benedizione Urbi et orbi e per salutare i suoi fedeli in quella che, a posteriori, si sarebbe rivelata la sua ultima apparizione. Le redazioni dei telegiornali sono state colte alla sprovvista, il Santo Padre sembrava stare meglio e così, questa mattina, a condurre le edizioni straordinarie sono state condotte dalle giornaliste presenti in redazione, che non hanno avuto il tempo di prepararsi e truccarsi per andare in onda. Per Rai Uno, alla guida del tg c'è Valentina Bisti mentre per Canale 5 c'è Cesara Buonamici.

" Papa Francesco è morto pochi minuti fa a casa Santa Marta, la sua residenza in Vaticano ", ha annunciato con fermezza Bisti al suo arrivo in onda, indossando una semplice giacca nera bordata di bianco. Look simile scelto dalla sua collega del Tg5, che è entrata nelle case degli italiani con lo stesso annuncio. Le due giornaliste hanno poi avuto la possibilità di truccarsi velocemente durante la messa in onda dei rispettivi servizi ma quella prima immagine, che le ha mostrate in tutta la loro semplicità, è destinata a entrare nella storia. Sia Bisti che Buonamici sono professioniste riconosciute nel mondo del giornalismo e non hanno esitato a precipitarsi in studio per avviare la diretta straordinaria, sempre difficile da gestire e organizzare.

Ma prima che andasse in onda il Tg1, l'annuncio era già stato dato su Rai Uno da Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele in onda regolarmente nonostante il giorno festivo. Tuttavia, l'annuncio della conduttrice, evidentemente emozionata, è stato criticato sui social da chi l'ha considerato eccessivamente carico di pathos, quando sarebbe stata più adeguata una lettura pulita e secca del comunicato emesso dalle agenzie. Anche perché, mentre la conduttrice attendeva per dare la notizia, una voce fuori campo, probabilmente un'ospite in studio, l'ha anticipata dichiarando, con stupore e microfono aperto: " Il Papa è morto ". E dopo che Daniele l'ha annunciato, si sente la stessa voce dire " Oh Cristo ".

Numerose le reazioni social, tra cui quella di chi ha criticato le "tante, troppe, parole di retorica" assimilando quell'annuncio a quello di "". Su La7, invece, colpisce l'assenza di, probabilmente lontano da Roma in occasione delle festività pasquali.