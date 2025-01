Parolacce e belle sorprese

Ascolta ora 00:00 00:00

E, dunque, che ci resta di questa sbornia televisiva dell'ultimo e del primo dell'anno? Certamente le infelici espressioni (testedi) uscite dalla bocca di Angelo Sotgiu che in un sol colpo hanno cancellato decenni di immagine buona, leggera ed elegante del cantante dei Ricchi e Poveri. E che hanno sporcato il countdown dell'anno nuovo del primo canale. In ogni caso L'anno che verrà è stato un successo in termini di ascolti: con il nuovo conteggio Total Audience risulta visto da 4.935.0000 parial 36,4% di share. Sarà da mettere a punto la conduzione di Marco Liorni all'infuori dei quiz: è apparso emozionato e un po' ingessato nella sua prima volta in un grande evento. Canale 5 con Federica Panicucci, dalle bellissime mise, ha risposto con uno show più brillante. Invece, nella mattina di Capodanno gli spettatori hanno avuto una sorpresa da parte di Muti: per la prima volta nel concerto dei Wiener Philharmoniker è stata eseguita un'opera scritta da una donna, il Ferdinandus-Walzer, composto a soli 12 anni da Constanze Geiger, contemporanea di Strauss.

Invece, il racconto di Puccini tra il classico e il pop attraverso la bacchetta di Beatrice Venezi (con l'aiuto di Bianca Guaccero) su Raitre è arrivata a 750.000 spettatori. Non male per il maestro (lei vuole essere definita al maschile).