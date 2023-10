Pechino Express, svelato il cast della nuova edizione. Tutte le novità

I viaggiatori vip di Pechino Express sono pronti a mettersi in gioco. Il cast dell'undicesima edizione del reality game più amato della tv a pagamento è stato rivelato attraverso i canali social del programma tra sorprese e anche qualche novità. A partire dalla conduzione, che vede ancora una volta Costantino Della Gherardesca alla guida del viaggio. In questa nuova stagione il conduttore, però, non sarà affiancato dall'amico e collega Enzo Miccio ma da un inviato speciale, Gianluca Fru dei The Jackal, che in passato è stato già concorrente del programma.

Le otto coppie in gara

Chi seguirà le orme di Joe Bastianich e Andrea Belfiore, ultimi vincitori di Pechino Express, lo sapremo solo tra qualche mese. Le registrazioni inizieranno tra alcune settimane, ma tra le coppie in gioco ci sono nomi già forti sulla carta. A cominciare dalla coppia composta dai fratelli Massimiliano e Damiano Carrara, che in California si sono fatti un nome aprendo due pasticcerie. A ottenere il successo televisivo è stato però Damiano, diventato popolare giudice di "BakeOff Italia" e "Junior BakeOff" e altri programmi come "Cake Star", insieme a Katia Follesa, e "Fuori Menù".

A Pechino Express prenderanno parte anche due amatissimi volti tv, reduci dal successo della serie "Mare Fuori", gli attori Artem e Antonio Orefice, che nella fiction interpretano rispettivamente Pino o Pazz e Totò. Come già era accaduto lo scorso anno con Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, anche quest'anno ci sarà una coppia di sportivi composta dal campione di sci Kristian Ghedina e dalla pallavolista Francesca Piccinini.

Alla prossima edizione di Pechino Express parteciperanno anche il giornalista sportivo Fabio Caressa e la figlia Eleonora, l'ex velina Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, che nella vita sono molto amiche, la modella Estefania Bernal e l'influencer Antonella Fiordelisi, reduce dal Grande fratello vip e poi ancora Nancy Brilli e Pierluigi Iorio, amici e colleghi fuori e sul palco teatrale e infine il comico Paolo Cevoli e sua moglie Elisabetta Garuffi.

L'itinerario di Pechino Express

Le otto coppie percorreranno la suggestiva Rotta del Dragone, un itinerario difficile ma bellissimo, che porterà i sedici protagonisti a toccare il Vietnam del nord con le sue verdi risaie, il Laos, terra di grande spiritualità e infine lo Sri Lanka, tra tempi, cultura e mare cristallino. Le otto coppie macineranno chilometri a piedi o con mezzi di fortuna, tutto per conquistare il primato e l'ambito premio finale, che sarà devoluto in favore di una delle ONG che operano sulla Rotta del Dragone.