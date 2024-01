Piero Chiambretti torna in Rai, lo spoiler dell'ad Sergio: "In onda su Rai3"

Dopo Massimo Giletti un altro popolare volto televisivo è pronto a ritornare in Rai da protagonista: Piero Chiambretti. Lo spoiler di ciò che succederà nei prossimi mesi è stato fatto dall'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio. Ospite dell'ultima diretta Instagram di Fiorello prima del suo ritorno in onda con VivaRai2!, l'ad ha rivelato che Piero Chiambretti sarà uno dei volti Rai a partire dalla prossima primavera.

Lo spoiler dell'ad Rai

Del resto, Chiambretti lo aveva detto poche settimane fa. "Io al posto di Fazio? Se dovessi chiudere la mia carriera mi piacerebbe sicuramente chiuderla in Rai dove ho cominciato. Non so se proprio in quello spazio o in un altro... Certo bisogna vedere con quali spazi e garanzie", aveva detto dal palco del festival della tv di Dogliani e solo oggi si comprende il perché di quelle parole. Le trattative per riportare il popolare conduttore televisivo in Rai sono cominciate da tempo e Roberto Sergio lo ha confermato durante il collegamento social con Rosario Fiorello poche ore fa: "Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi". Da giorni si parlava di un possibile ritorno sulla tv di stato di Chiambretti che, a parte qualche apparizione sporadica per eventi e serate uniche, aveva concluso la sua esperienza in Rai con la trasmissione Chiambretti c'è, andata in onda dal 2001-2003 su Rai2.

Chiambretti su Rai3 al posto di Fazio?

Ora il suo rito è imminente, ma quale programma farà e in che giorni e orario è ancora presto per saperlo. Per il momento l'ad Rai ha anticipato solo poche cose: "Farà televisione ma non lo piazzeremo nella zona di Fazio, ma sarà sempre su Rai3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui". Con le sue dichiarazioni l'esponente Rai ha spiazzato anche Fiorello, impreparato a uno spoiler simile, ma pronto a fare domande proprio sul conduttore uscente, Fabio Fazio, che lamentava di non avere ricevuto proposte per rimanere da viale Mazzini. "Io purtroppo non avevo più Fazio in Rai quando sono arrivato, non ho potuto nemmeno provare a tenerlo", ha aggiunto Sergio chiudendo il collegamento. Attraverso i suoi canali social Piero Chiambretti ha fatto sapere di essere già al lavoro. Dopo "Tiki Taka - La repubblica del pallone" e "La TV dei 100 e uno", andato in onda su Canale 5 lo scorso anno, il conduttore si è preso un periodo di riposo che, a quanto pare, è destinato a concludersi con il suo ritorno in Rai.