Magalli punge la Rai: "Fa lavorare gente con fedina televisiva da brivido tipo Mammucari"

Domenica In è appena ricominciata e già piovono polemiche per il ritorno in televisione di Teo Mammucari. A mettere nel mirino il conduttore è stato Giancarlo Magalli che, sulle pagine della rivista Oggi, ha punzecchiato la Rai per avere dato spazio al conduttore nella domenica pomeriggio di Rai1 al fianco di Mara Venier. " Dopo sessant'anni so benissimo com'è fatta la Rai: è tanto simpatica e caruccia. Però fa lavorare persone con una "fedina televisiva" da brivido, tipo Teo Mammucari", ha detto il popolare conduttore televisivo.

Da conduttore a ospite

Il contesto, nel quale è scaturito il commento su Mammucari, è ben più ampio e riguarda una questione già affrontata da Giancarlo Magalli in passato: la mancata conduzione di un programma. Nell'intervista rilasciata al settimanale il conduttore ha spiegato che nella prossima stagione televisiva ci sarà anche lui, ma solo in qualità di ospite e opinionista, non di conduttore nonostante il suo lungo curriculum: " Cosa farò in tv la prossima stagione? La guarderò. Ho conquistato il ruolo di ospite. Ospite con contratto nei programmi dove andrò più spesso e ospite libero negli altri un po’ per non cancellare la presenza, un po' per guadagnare qualche cosa ".

La frecciata alla Rai

Dopo la battaglia contro il cancro, affrontata nel 2021 quando gli venne diagnosticato un linfoma alla milza, Magalli aveva più volte espresso il desiderio di tornare a condurre una trasmissione sulle reti Rai, ma la sua richiesta è rimasta inascoltata a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate in passato e ora alla rivista: " Dopo sessant'anni so benissimo com'è fatta la Rai: è tanto simpatica e caruccia. Però fa lavorare persone con una "fedina televisiva" da brivido, tipo Teo Mammucari. Hanno insistito per anni con Cattelan, fanno delle scelte che sono anche curiose, da interpretare. Ho fatto più di 50 programmi, tutti di successo, ho lavorato per sessant’anni tra radio e tv, e dopo che sono guarito dal linfoma che ho avuto sono spariti tutti, ma soprattutto sono cambiati, e quelli nuovi non li ho mai incontrati" .

Senza peli sulla lingua

Le sue parole hanno già creato malumori, ma il conduttore non ha mai nascosto di avere fatto della schiettezza

Non posso farci niente, amo dire le cose come stanno, senza edulcorare il boccone, e questo mi ha portato tanti guai nella vita, ma è un lusso di cui pago volentieri il conto

un suo cavallo di battaglia: "".