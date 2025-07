Prime Video 2025, la nuova stagione "bollente" con nuove produzioni italiane, show inediti e una svolta sportiva storica

Durante l’edizione 2025 del Prime Video Presents Italia, tenutasi a Roma, Amazon ha presentato in anteprima un ricco catalogo di produzioni italiane originali, rivelando nuovi titoli, immagini esclusive e importanti annunci sul fronte dell’intrattenimento e dello sport in streaming. L’evento ha confermato l’impegno crescente di Prime Video nel promuovere storie italiane di qualità e offrire contenuti sempre più diversificati, in grado di unire il gusto locale all’ambizione globale.

Nuove produzioni italiane: cinema, serie e show originali

Tra i titoli più attesi, spiccano i film Il Ministero dell’Amore, commedia surreale con Pif e Alessandra Mastronardi diretta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, e Ancora più Sexy, sequel del successo Pensati Sexy, con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi. Entrambi saranno disponibili in esclusiva su Prime Video. Debutta anche la serie Italian Postcards, tragicommedia ambientata a Palermo e diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu, che racconta le disavventure di una giovane ereditiera newyorkese alle prese con la realtà siciliana.

In arrivo due nuovi show: Holiday Crush, con protagonisti i The Jackal, e Roast in Peace, uno spietato roast “post mortem” condotto da Michela Giraud che vede tra gli interpreti, Francesco Totti, Roberto Saviano, Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli. Riconfermati anche Red Carpet - Vip al tappeto per una seconda stagione e LOL: Chi ride è fuori, che tornerà con la sesta edizione e uno speciale Halloween da tre episodi. Tra le anteprime più discusse, anche The Traitors Italia, versione italiana del celebre format internazionale, condotto da Alessia Marcuzzi. Il reality promette colpi di scena e tensione, con un cast di volti noti del panorama italiano.

Film in arrivo: tra commedie natalizie e romance generazionali

Sono state rivelate anche le prime immagini di film attesissimi: Natale senza Babbo, con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, è la nuova commedia delle feste che reinterpreta la figura di Babbo Natale tra crisi esistenziali e rivalità magiche. Non mancano i romance: Non è un paese per single, tratto dal bestseller di Felicia Kingsley, e Love Me, Love Me – Cuori Magnetici, ispirato all’omonima serie di romanzi di Stefania S., promettono emozioni e colpi di scena, con cast giovani e internazionali. Confermata anche la seconda stagione di Gigolò per caso – La sex guru, con Christian De Sica e Pietro Sermonti, che vedrà l’ingresso di Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi nel cast.

Una nuova era per lo sport: arriva l’NBA su Prime Video

Sul fronte sportivo, Prime Video ha annunciato un’importante novità: a partire dall’autunno 2025, accanto alla UEFA Champions League, sarà disponibile anche l’NBA, grazie a un accordo globale sugli 11 anni dei diritti media. Gli abbonati Prime in Italia potranno accedere senza costi aggiuntivi a 87 partite esclusive della regular season, le NBA Finals dal 2026 in sei stagioni su undici, le Emirates NBA Cup Knockout Rounds e buona parte dei playoff. Il successo crescente della Champions League in Italia è stato sottolineato da Marco Foroni, Business Lead Sports di Prime Video Italia, che ha evidenziato un incremento degli ascolti del 18% rispetto alla stagione d’esordio.

Una visione ambiziosa per l’intrattenimento italiano

“ La selezione di titoli presentata incarna l’essenza della nostra ambiziosa visione per Prime Video in Italia ”, ha dichiarato Viktoria Wasilewski, Country Manager di Prime Video Italia. “ Vogliamo offrire un intrattenimento dinamico, personalizzabile, dove le eccellenze narrative locali si intrecciano con le produzioni internazionali, valorizzando la creatività italiana attraverso contenuti innovativi ”. Accanto a serie, film e sport, il pubblico Prime potrà continuare ad arricchire l’offerta con il Prime Video Store e i canali opzionali come Infinity Selection, Paramount+, MGM+, Discovery+ e altri.

Una piattaforma che guarda ai giovani

Amazon ha infine ricordato le agevolazioni per i giovani tra i 18 e i 22 anni, che possono usufruire di uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime, accedendo così a tutti i benefici – inclusi intrattenimento, offerte e spedizioni rapide.

Una parata di stelle per celebrare l’evoluzione di Prime Video

All’evento hanno partecipato numerosi volti noti e nuove promesse della “home for talent” di Prime Video: da Michela Andreozzi a Christian De Sica, da Matilde Gioli ad Alessia Marcuzzi, fino a Fabio Balsamo, Amanda Campana, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Gianluca Fru, Pif, Pietro Sermonti, Felicia Kingsley, Jessica Yu e molti altri.

Prime Video Presents Italia 2025 si conferma così una vetrina per il futuro dell’intrattenimento italiano e internazionale, rafforzando la posizione della piattaforma come punto di riferimento per contenuti di qualità in grado di soddisfare ogni tipo di pubblico.