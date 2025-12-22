Programmazione tv Natale 2025, chi si ferma e chi no: le pause natalizie

Con l’avvicinarsi del Natale 2025, anche i palinsesti televisivi italiani subiscono cambiamenti significativi, soprattutto per quanto riguarda le Soap. Le festività comportano sempre qualche variazione e quest’anno non fa eccezione. Alcune produzioni interromperanno la messa in onda per pochi giorni, mentre altre manterranno il loro spazio consueto. Fino al 23 dicembre, infatti, tutte le Soap italiane e straniere continueranno a essere trasmesse regolarmente sia sulla Rai che su Mediaset, mentre le prime modifiche si faranno sentire a partire dalla Vigilia, con comportamenti differenti tra le produzioni italiane, statunitensi e turche.

Il Paradiso delle Signore

Su Rai1, Il Paradiso delle Signore terminerà la programmazione il 23 dicembre con l’ultima puntata inedita prima delle festività. Nei giorni di Vigilia, Natale e Santo Stefano, la Soap non sarà trasmessa e al suo posto andranno in onda programmi speciali come Lo Zecchino d’Oro – La Magia della Vigilia, Lo Zecchino d’Oro – La Festa di Natale e il film Pretty Princess. Gli spettatori dovranno quindi aspettare la ripresa delle puntate per seguire le vicende del grande magazzino di Milano, sospese momentaneamente per celebrare le festività con contenuti più leggeri e adatti a tutta la famiglia.

Beautiful

La celebre Soap americana Beautiful, trasmessa da Canale5, seguirà una storia diversa rispetto ad altre produzioni. Quest’anno Mediaset ha deciso di sospenderla solo per pochi giorni, precisamente il 25 e il 26 dicembre, sostituendola con i film televisivi The Christmas Flower e La Stella del Natale. La Soap tornerà regolarmente il 27 dicembre, permettendo agli spettatori di ritrovare Ridge, Brooke e gli altri protagonisti subito dopo le feste. Beautiful alterna da sempre pause e messa in onda regolare durante le festività, e anche quest’anno conferma la tradizione.

Forbidden Fruit

La soap subirà lo stesso trattamento di Beautiful. Il 25 e 26 dicembre non sarà trasmessa e al suo posto andranno in onda film a tema natalizio, nello specifico A Passo di Danza e La Magia del Natale. La Soap tornerà regolare il 27 dicembre per chiudere l’anno con puntate ricche di colpi di scena. Gli spettatori potranno così riprendere la narrazione delle intricate vicende dei protagonisti, sospese solo per pochi giorni a causa delle festività.

La Forza di Una Donna

Diversa sorte toccherà invece a La Forza di Una Donna, che sarà l’unica Soap di Canale5 a rimanere in onda durante i giorni di Natale. La programmazione continuerà senza interruzioni, permettendo ai telespettatori di seguire le vicende più importanti dei personaggi proprio quando le trame raggiungono momenti cruciali. Le festività, in questo caso, non interromperanno lo svolgimento della storia, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.

Io Sono Farah

Per quanto riguarda Io Sono Farah, la Soap raddoppierà le puntate a partire dal 22 dicembre, approfittando della pausa di Uomini e Donne e di Amici, aumentando così la sua visibilità nel daytime di Canale5. Tuttavia, come le altre Soap Mediaset, subirà una breve interruzione il 25 e 26 dicembre. Questa strategia permetterà alla produzione di consolidare il pubblico prima e dopo le feste, offrendo al contempo una pausa nei giorni più tradizionali di celebrazione.

Un Posto al Sole e La Promessa

Le Soap di Rai3 e Rete4, Un Posto al Sole e La Promessa, invece, non subiranno alcuna variazione. Saranno trasmesse regolarmente, con puntate dedicate al Natale per UPAS e con lo sviluppo delle trame più recenti nella tenuta dei Luján per La Promessa. Gli spettatori potranno così seguire i drammi e i colpi di scena senza interruzioni, mantenendo viva la suspense anche durante le feste.

Gli appassionati dovranno seguire con il palinsesto per non perdere gli episodi più importanti e le trame più avvincenti delle Soap italiane, turche e americane, che continueranno a intrattenere il pubblico anche durante le festività natalizie.