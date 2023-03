"Pronti a controversie legali". La rivelazione di Milly Carlucci sul Cantante Mascherato

Era già da qualche giorno che giravano le voci sulla presunta chiusura anticipata della quarta edizione dello show di Rai Uno di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato. Ma in queste ore, attraverso un video pubblicato sui profili social della trasmissione, a smentire la notizia ci ha pensato proprio la conduttrice rivelando che si tratterebbe soltanto di una fake news.

La notizia

A lanciare l’indiscrezione era stato qualche sito che aveva parlato di chiusura immediata della trasmissione del sabato sera considerati gli ascolti deludenti. A quanto pare, tutto sarebbe nato da Dagospia che, pochi giorni fa, ha riferito che il programma già quest’anno era a rischio, ma che alla fine Milly Carlucci era riuscita ad ottenere una quarta edizione del format nato in Corea del Sud. “Il Cantante Mascherato non funziona. Lo show del sabato sera di Rai1 sta ottenendo ascolti flop, doppiato da Amici di Maria De Filippi. I vertici dell’azienda avevano espresso molti dubbi sulla nuova edizione, voluta a tutti i costi da Milly Carlucci." – si leggeva su Dagospia. Secondo quanto riportato dal sito di informazione digitale, il motivo sarebbe da ricercare nei costi troppo elevati della trasmissione: "Prima Comunicazione nei giorni scorsi ha parlato di discussioni accese in cda Rai proprio per il programma prodotto da Endemol: 'Otto milioni di investimenti per sei puntate'. In queste condizioni c’è una certezza: la trasmissione non avrà una nuova stagione", ha riferito il sito di Roberto D’Agostino.

La reazione di Milly Carlucci

A mettere fine alla polemica ci ha pensato la diretta interessata, Milly Carlucci che ha pubblicato sull’account social de Il Cantante Mascherato un video in cui conferma che la trasmissione andrà avanti: “Eccomi qua per rassicurare tutti che sabato sera noi de Il Cantante Mascherato ci siamo. Lo dico perché sono stata subissata di telefonate, contatti social, di gente che mi viene a bussare alla porta. Ci siamo!”, ha spiegato Milly Carlucci su Instagram e Facebook precisando, dunque, che la quarta edizione de Il Cantante Mascherato andrà avanti fino alla fine prevista per il 22 aprile (sei puntate in totale, confermate dalla Rai). “Sono andate in giro delle notizie contrarie, delle notizie false e tendenziose che naturalmente respingiamo completamente. Siamo contenti di quello che stiamo facendo. La strada è difficile.” – ha continuato la Carlucci nel filmato postato, spiegando i probabili motivi degli ascolti bassi - “D’altra parte, la rete ci ha chiesto di mettere le fondamenta per una nuova presenza di un programma di varietà nel sabato sera di Rai1 in primavera. Mancava un’offerta continuativa dal 2019. Adesso, pian piano, si ricomincia con grande umiltà e con grande fatica naturalmente”.

Inoltre, la conduttrice di Ballando con Le Stelle ha aggiunto in maniera piccata: “Noi accettiamo qualunque tipo di controversia, di critica negativa, ustionante, ingiusta. Va tutto bene finché si tratta di opinioni. Quello che non si può accettare sono le fake news perché quando una notizia falsa minaccia il lavoro di un gruppo, il nostro come di qualsiasi altro gruppo, non può essere accettata perché è un danno alla rete, al gruppo di lavoro e all’azienda.” – poi ha proseguito, tuonando contro le fake news - “Stiamo lavorando seriamente come tutti quelli che fanno questo mestiere. E siccome una notizia falsa può essere anche motivo di controversia legale, direi teniamoci lontano dalle notizie false. Ci vediamo sabato”

Probabilmente a non colpire particolarmente il pubblico sono il ritmo lento della trasmissione, le troppe chiacchiere e, forse, i troppi elementi di Ballando con le Stelle.