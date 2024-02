"Ma quale lite...". Valeria Marini e Alba Parietti e la verità su Tale e Quale Show

Valeria Marini e Alba Parietti hanno getto acqua sul fuoco per spegnere il gossip scatenatosi la scorsa settimana a seguito della loro partecipazione a Tale e quale show versione Sanremo. Sabato scorso le due showgirl hanno partecipato in coppia al programma condotto da Carlo Conti vestendo i panni di Sabrina Salerno e Jo Squillo. Ma a fine puntata si era diffusa la voce che tra le due fosse scoppiata un'accesa lite dietro le quinte. L'indiscrezione era stata alimentata dal comico Gabriele Cirilli, presenza fissa di Tale e quale show, che il giorno dopo i fantomatici fatti era stato ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera. Il pettegolezzo ha infiammato il web per sette giorni fino alla smentita arrivata poche ore fa per bocca delle due donne.

La smentita di Marini e Parietti

Valeria Marini e Alba Parietti sono state ospiti su Rai2 nel programma Da noi... a ruota libera e, sulla stessa poltrona dove Gabriele Cirilli aveva alimentato il gossip sulla lite una settimana fa, hanno smentito i rumor. "Ho visto in diretta quanto detto da Cirilli. Lui ha fatto credere chissà cosa, ma in realtà tra noi non ci sono state tante discussioni. Abbiamo caratteri forti, ma io con Alba mi diverto tanto", ha subito voluto precisare la Marini, seguita a ruota da Alba Parietti, che ha avallato le parole della collega: "Il massimo della discussione è quello che avete visto in onda, perché non sapevamo chi votare. Io volevo votare per Mia Martini, lei per Mietta. Ogni tanto c'è qualche discussione, ma capita a tutti. Hanno discusso anche i Volo!".

Cosa era successo a Tale e quale show

Eppure, nella puntata di sabato 17 febbraio la stessa Alba Parietti aveva ammesso davanti ai giudici dello show, che un battibecco c'era stato: "Diciamo che cè stata una diatriba per accaparrarsi il ruolo di Sabrina perché forse era quella che aveva l'abito più sensuale". La showgirl del Bagaglino, interpellata da Novella 2000 all'indomani della serata, aveva aggiunto: "Lei è un po' competitiva. Ma la sana competizione ci sta". Parole che sembravano confermare lo scontro avvenuto nel backstage proprio sulla scelta dei ruoli da interpretare. Una settimana dopo, però, Alba e Valeria sembrano avere sotterrato l'ascia di guerra. Del resto, le due showgirl hanno caratteri forti e davanti alle telecamere ci sono da moltissimi anni, abbastanza da avere imparato a gestire tutto e tutti, persino i pettegolezzi e, quando occorre, anche gli hater sempre pronti a attaccarle.