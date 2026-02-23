Le quote di Sanremo 2026: chi vincerà il Festival?

Chi vincerà il Festival di Sanremo 2026? Questa è la domanda che tante, tantissime persone si stanno ponendo alla vigilia della settantaseiesima edizione della kermesse canora in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. Qualche indicazione in più arriva dai bookmakers, che vedono quattro grandi favoriti.

Chi vincerà Sanremo 2026?

Secondo le quote degli esperti di Sisal, la frontrunner è Serena Brancale, quotata 3,50. Subito dietro la coppia Fedez-Masini a 5. Più staccati Sayf e Tommaso Paradiso, entrambi a 7,50. Ditonellapiaga paga 16 volte la posta, mentre troviamo quattro artisti a quota 20: Arisa, Fulminacci, Ermal Meta ed Eddie Brock. Tredici Pietro e Nayt sono quotati 33, mentre Malika Ayane, Sal da Vinci ed Enrico Nigiotti sono dati a 50. Gli ultimi a due cifre sono Maria Antonietta-Colombre, Chiello e Luchè: tutti e tre pagano 66 volte la posta. I più temerari potrebbero puntare su Levante, Michele Bravi, Patty Pravo, Bambole di Pezza, J-Ax, Mara Sattei e Dargen D’Amico: la loro quota è 100. Infine, spazio a Raf e Francesco Renga a 150 e al poker composto da Elettra Lamborghini, Leo Gassmann, Samurai Jay e Lda-Aka7even a 200.

Le nuove proposte

Grande curiosità anche per le Nuove proposte. Sono quattro i candidati in lizza per la vittoria finale, il favorito secondo i bookies è Nicolò Filippucci, dato a 2. Subito dietro c’è Angelica Bove, quotata 2,50. Più staccati, invece, il trio composto da Blind, El Ma e Soniko a 9 e Mazzariello a 12.

Chi vincerà il Premio della critica?

Leggermente più aperta è la corsa al Premio della critica. In questo caso il favorito è Ermal Meta (2,75), seguito da Maria Antonietta-Colombre (4), Sayf (9) e Fulminacci (9). Più distanziati Ditonellapiaga (12) e Serena Brancale (16). Poker a quota 20 composto da Patty Pravo, Malika Ayane, Dargen D’Amico e Nayt, mentre a quota 33 spazio a Levante, Tommaso Paradiso e Fedez-Masini. Più staccati Chiello e Arisa, quotati 50, mentre a 66 troviamo Luchè, Leo Gassmann, Eddie Brock e Bambole di Pezza. Chiudono l’elenco il blocco composto da Tredici Pietro, Michele Bravi, Mara Sattei, Raf, J-Ax ed Enrico Nigiotti a quota 100 e il blocco composto da Sal da Vinci, Samuray Jay, Lda-Aka7even, Francesco Renga ed Elettra Lamborghini a quota 200.

Le scommesse “particolari”

Come ormai noto, non si scommette solo sul vincitore di Sanremo. I bookmakers quotano anche aspetti più particolari, basti pensare allo share televisivo. Gli analisti di Sisal propongono la seguente scommessa: la prima serata supererà il 62,99 per cento di share? L’Under è dato a 2,60, mentre l’Over a 1,44. Carlo Conti incrocia le dita.

Un’altra tipologia di scommessa particolare riguarda le spalle del direttore artistico: ad esempio, Can Yaman indosserà il papillon, la cravatta o altro? La prima ipotesi è data a 2,00, la seconda a 4,50, mentre la terza a 2,25. Quale sarà invece l’outfit di Laura Pausini? O meglio: avrà i capelli raccolti nel corso della prima serata? Il sì paga 2,60 volte la posta, mentre il no 1,44.