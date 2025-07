Rivince Cristina la bagnina

A volte la tv offre delle opportunità incredibili: prendete la storia di Cristina Plevani (foto) , la prima vincitrice in assoluto di un reality italiano, quella che ebbe il mitico flirt con Pietro Taricone nella prima edizione del Grande Fratello. E che ti combina? Si ripresenta in tv e, dopo 25 anni, ritorna a vincere un reality, l’ Isola dei famosi . Due volte, due botti. E come li vince? Rimanendo semplicemente se stessa, la bagnina, ops, istruttrice di nuoto, che ha scelto una vita lontana dalla tv dopo il successo e che, ripresentandosi agli spettatori, ha mostrato che è rimasta così, semplice: è arrivata sull’isola un po’ spigolosa, insofferente e poi pian piano si è aperta iniziando a condividere l’avventura, insomma si è messa molto in gioco ed è stata premiata dal pubblico. Certamente l’ha aiutata Mario Adinolfi - la vera rivelazione dell’ Isola - che è stato per lei un po’ mentore un po’ life coach. Insomma un meritato primo e secondo posto. «Grazie per avermi dato questa seconda possibilità - ha detto lei subito dopo l’annuncio della vittoria - col cavolo che questa volta scendo.

Non è la ciliegina sulla torta, ma una grande palla di profiterol». Insomma, stavolta cercherà di rimanere nel giro della tv. Si chiude così un’edizione che non ha brillato negli ascolti, ma che è stata interessante per i contenuti e per la conduzione di Veronica Gentili.