Rosanna Lambertucci: "Più Balli più Belli"

Rosanna Lambertucci, storica conduttrice della trasmissione "Più Sani e più Belli", è una delle concorrenti (in coppia col ballerino Simone Casula) di "Ballando con le stelle", il programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli. Eliminata allo spareggio durante la quinta puntata, è al momento "in panchina" in attesa di un probabile ripescaggio.

Per lei il 2023 è stato ed è un anno memorabile: si è sposata con un uomo più giovane di lei (l’imprenditore Mario Di Cosmo)e sta partecipando al talent di Raiuno che le la sta galvanizzando e le fa bene psico-fisicamente.

Circa i siparietti comici con Teo Mammucari afferma: "All’inizio ero di una timidezza mortale, le critiche negative della prima puntata mi hanno disorienta; con Teo abbiamo sempre giocato moltissimo ed è stata la persona che ha animato le mie giornate. Per quanto concerne la danza è un toccasana per tutti e, se dovessi abbinarla al mio storico programma potrei pensare di chiamarlo…Più Balli più Belli".

Ecco cosa ha raccontato in questa videointervista esclusiva per Il Giornale.