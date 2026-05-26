La ruota della fortuna, nessuno stop estivo: ecco con chi si scontra in Rai

Nessuna pausa estiva per La Ruota della Fortuna. Dopo mesi di ascolti molto positivi nell’access prime time di Canale 5, Mediaset ha deciso di confermare il quiz condotto da Gerry Scotti anche per tutta l’estate 2026, smentendo così le indiscrezioni che parlavano di uno stop a fine giugno. Secondo quanto emerge dai listini pubblicitari di Publitalia, il programma continuerà ad andare in onda quotidianamente per tutto luglio e agosto, mantenendo il suo spazio fisso nell’access di Canale 5.

Mediaset punta ancora su Gerry Scotti e Samira Lui

La scelta dell’azienda sembra chiara, puntare sulla continuità e su un format che negli ultimi mesi è riuscito spesso a mettere in difficoltà la concorrenza Rai. Accanto a Gerry Scotti ci sarà ancora Samira Lui, ormai presenza stabile del game show. Nelle ultime settimane si era parlato di una possibile rotazione estiva con Max Giusti e il ritorno di The Wall, ma i nuovi palinsesti hanno cambiato completamente scenario. Il debutto del programma con Giusti potrebbe così slittare direttamente all’autunno.

La sfida con Rai 1 cambia volto

Se Canale 5 sceglie la strada della continuità, la Rai percorre invece una direzione diversa. Stefano De Martino si fermerà per la pausa estiva e Affari Tuoi lascerà temporaneamente spazio a un altro quiz storico della rete. Dal 20 luglio, infatti, su Rai 1 arriverà la versione estiva de L'Eredità condotta da Marco Liorni. Ma non sarà l’unica sfida per Scotti, a inizio estate partirà anche Reazione a Catena con Pino Insegno, pronto a presidiare la fascia preserale di Rai 1.

Una strategia opposta rispetto alla Rai

La decisione di Mediaset arriva dopo una stagione molto positiva per La Ruota della Fortuna, che ha spesso superato i risultati della concorrenza nell’access prime time. Proprio il debutto anticipato dello scorso anno aveva permesso a Gerry Scotti di conquistare una fetta importante di pubblico, mantenuta poi anche nei mesi successivi. La Rai, invece, ha scelto di concedere una pausa a Stefano De Martino, affidandosi a un’alternanza di titoli consolidati come L’Eredità e Reazione a Catena.

Il rischio della sovraesposizione

La permanenza in onda senza interruzioni potrebbe però trasformarsi anche in un’arma a doppio taglio. Andare avanti per tutta l’estate con lo stesso format e gli stessi volti potrebbe infatti aumentare il rischio di assuefazione del pubblico. Se da una parte Samira Lui continua a rappresentare una presenza fresca all’interno del programma, dall’altra Gerry Scotti resta uno dei volti più presenti della televisione Mediaset, considerando anche altri impegni televisivi come Chi vuol essere milionario?.

Il punto forte del programma resta la quotidianità

Nonostante il rischio “effetto usura”, Mediaset sembra convinta che proprio la presenza quotidiana sia uno degli elementi vincenti del quiz. Scenografia spettacolare, band dal vivo e ritmo veloce continuano infatti a rendere La Ruota della Fortuna uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva.

Secondo molti osservatori, al programma manca solo uncapace di restare in gara per diverse puntate e creare maggiore fidelizzazione con il pubblico da casa, come accade spesso nei quiz storici di maggiore successo.