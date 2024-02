Sabrina Ferilli in lacrime a Domenica In. Perché l'attrice si è commossa

Dopo essere rimasta lontana dalla tv pubblica per diversi anni Sabrina Ferilli è ritornata in Rai da protagonista con una fiction, "Gloria", che ha saputo mettere tutti d'accordo. La serie ha ottenuto ascolti record e l'attrice romana ha accolto con gratitudine il risultato, festeggiandolo nello studio di Domenica In con un'ospitata da Mara Venier. L'occasione giusta per ripercorre le tappe della sua lunga carriera iniziata alla fine degli anni '80 con i primi film al cinema e poi decollata grazie alla televisione. Ed è proprio riguardando le immagini dei suoi esordi che Sabrina Ferilli si è lasciata travolgere dalle emozioni, commuovendosi in diretta.

Cosa è successo a Domenica In

All'inizio dell'intervista, dopo i saluti di rito, Mara Venier ha sorpreso la sua ospite, mandando in onda un servizio sui tanti ruoli interpretati da Sabrina Ferilli nei suoi trentacinque anni di carriera. Immagini dagli anni '90 ad oggi che hanno riassunto una vita trascorsa sui set e alla fine del filmato l'attrice romana ha ammesso, con la voce rotta dall'emozione, di avere provato sentimenti contrastanti per la tanta strada fatta in questi anni tra ripide salite e rosee discese. "Ormai mi commuovo, deve essere l'età. Mi commuovo di me, di quanto ho lavorato, di quanta fatica ho fatto perché nulla è gratuito e tu Mara lo sai bene", ha detto Ferilli con gli occhi velati dalle lacrime, ricordando il suo lungo percorso artistico.

Sabrina Ferilli, la carriera e le rinunce