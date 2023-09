"Che signore...". Sabrina Ferilli bacchetta Cattelan per lo sfottò a Belen

Il sipario non cala sulla mancata ospitata di Belen Rodriguez a "Stasera c'è Cattelan". L'argentina ha dato letteralmente buca al conduttore Alessandro Cattelan che - per contro - si è vendicato nel corso della prima puntata del suo show con un ironico, quanto pungente, monologo sulla vicenda. Le sue parole, però, non sono piaciute proprio a tutti. Se da una parte Belen ha fatto buon viso a cattivo gioco, dall'altra la collega Sabrina Ferilli non ha esitato a bacchettare il conduttore di Rai2 per la sua scarsa eleganza.

Perché Belen non è andata da Cattelan

Tutto è cominciato con l'annuncio dell'ospitata di Belen a "Stasera c'è Cattelan". La showgirl argentina era stata inserita tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Alessandro Cattelan in seconda serata su Rai2. A poche ore dalla diretta, però, è arrivata l'indiscrezione bomba: " Belen ci ha ripensato, non andrà da Cattelan ". Una vera e propria doccia fredda per il conduttore visto che a "Belve", il programma che lo precede, ci sarebbero stati due ex della Rodriguez - Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Cattelan sembrava avere incassato il colpo. " Eravamo d'accordo ma ha fatto come Lukaku. Ci dicono che non sta bene, ci dispiace ", aveva detto a Caterina Balivo poche ore prima della puntata ma poi, in diretta, si è tolto un bel sassolino dalla scarpa.

Il monologo ironico di Cattelan su Belen

Il conduttore ha deciso di mettere a segno la sua personale "vendetta" con un ironico e pungente monologo terminato con una domanda al vetriolo, rivolta proprio a Belen, e una risposta altrettanto forte: " Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede ". Come era prevedibile, il monologo di Alessandro Cattelan ha diviso il web tra chi lo ha applaudito e chi gli ha mosso dure critiche per i modi e tra i tanti, che lo hanno criticato, c'è anche Sabrina Ferilli.

Il commento di Sabrina Ferilli

Subito dopo la diretta, quando il monologo di Cattelan è stato ripreso e commentato da quasi tutti i siti di informazione, Sabrina Ferilli ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram la notizia riportata da Dagospia, commentando in modo negativo. "Che signore!", ha scritto l'attrice, bacchettando Cattelan per i suoi modi poco eleganti. Del resto, Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez hanno lavorato per anni fianco a fianco nel programma del sabato sera di Canale 5 "Tu si que vales" e tra le due i rapporti sono sempre stati di stima e amicizia.