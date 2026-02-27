Sal Da Vinci, chi è la moglie Paola Pugliese alla quale è dedicata "Per sempre sì"

Tutto inizia nel 1984, quando il giovane Salvatore Michael Sorrentino (il vero nome di Sal Da Vinci) quindicenne, viene invitato da un amico alla festa di compleanno di sua cugina Paola Pugliese, che compie 16 anni. Lo sguardo di Paola, la ragazza bruna dal sorriso luminoso, fa scattare subito la scintilla, è un vero colpo di fulmine.

“Mi innamorai all’istante, ma lei non era per nulla interessata”, ha raccontato Sal a Verissimo. Così, il giovane artista conquista la sua fiducia facendo amicizia con i genitori di Paola, fino a ricevere il suo primo sì. Il primo bacio arriva a Posillipo, tra emozione e gambe tremanti. Da quel momento, una storia che sembrava destinata a durare prende il via, affrontando già le prime prove dell’adolescenza.

La strada verso il matrimonio

Non tutto però procede liscio, a causa della giovanissima età e delle incomprensioni tipiche dell’adolescenza, i due si separano per un anno e mezzo. Ma il destino li riunisce, e nel 1992 coronano il loro sogno d’amore nella chiesa di Piedigrotta, a Mergellina, con Paola in un abito principesco e Sal con i capelli lunghi da rocker.

Le prime sfide della vita matrimoniale sono concrete e quotidiane, inizialmente vivono a casa della madre di Sal, poi si trasferiscono in un piccolo appartamento a Pianura. Nonostante le difficoltà economiche e gli impegni lavorativi di Sal, la coppia affronta insieme gioie e dolori, la nascita dei figli Francesco e Annachiara, momenti delicati come la meningite del primogenito e problemi di salute della figlia.

Paola Pugliese, la spalla forte di Sal

Paola, che in gioventù aveva lavorato sia come figurante in tv che come estetista, decide di dedicarsi completamente alla famiglia dopo il matrimonio. Diventa il pilastro che sostiene Sal, garantendo stabilità e serenità tra le mura domestiche, prima nei piccoli appartamenti di periferia e poi nel palazzo di Mergellina dove la famiglia torna a vivere.

“Grazie alla famiglia ho superato anche i momenti più difficili. L’importante è non mollare”, ha dichiarato Sal a Verissimo, sottolineando come Paola sia sempre stata al suo fianco, anche quando la fama sembrava diminuire. Tra i due, Sal ammette di essere il più geloso, ma sa bilanciare il successo con il rispetto per la sua compagna.

Il segreto di un amore che dura da 40 anni

Oggi, Sal e Paola sono genitori di due figli e nonni felici di tre nipotini, Salvatore, Nina e Antonio. Il loro amore, lungo oltre quattro decenni, ha ispirato il brano che porta a Sanremo “Per sempre sì”, una celebrazione della fedeltà e della tenacia di una coppia che ha affrontato insieme tutte le sfide della vita.

“Stiamo insieme da 40 anni. Nella vita bisogna riconoscere chi ti vuole veramente bene”, ha detto Sal. La loro storia è la prova che l’amore può crescere, consolidarsi e continuare a emozionare, proprio come nelle note della canzone che oggi incanta il pubblico del Festival di Sanremo per cui è l’assoluto vincitore di questa edizione.

“Per sempre sì”, un inno alla vita di coppia

Il brano, scritto da Sal insieme al figlio e ad altri autori, mescola italianità, sonorità partenopee e romanticismo, raccontando la loro vita privata e la forza del legame con Paola.

Sul palco dell’Ariston, ogni nota e ogni parola diventano unalla donna che lo accompagna da una vita, testimone del loro amore duraturo, della crescita familiare e della gioiadei nipoti.