Sandokan 2 è ufficiale: la seconda stagione arriverà nel 2027. Ecco cosa sappiamo

Il ritorno di Sandokan è ormai una certezza. Forte di ascolti straordinari, la serie evento targata Rai e Lux Vide avrà una seconda stagione che andrà in onda nel 2027. Un successo che ha superato ogni aspettativa e che ha convinto subito l’azienda a puntare ancora sull’epopea del pirata nato dalla penna di Emilio Salgari, reinterpretato in chiave moderna con il volto e il carisma di Can Yaman.

Riprese al via nel 2026

A confermare i nuovi sviluppi è Elena Bucaccio a Fanpage, produttrice creativa della serie, che ha anticipato tempi, trama e curiosità legate al futuro di Sandokan. Le riprese, salvo cambiamenti, dovrebbero iniziare a maggio 2026, un lavoro lungo e complesso, che richiederà ancora tempo tra scrittura e realizzazione, ma che promette di alzare ulteriormente l’asticella narrativa.

L’amore tra Sandokan e Marianna in crisi

Dal punto di vista della storia, la seconda stagione non sarà una semplice prosecuzione. Al centro resterà il rapporto tra Sandokan e Marianna, interpretata da Alanah Bloor, ma il loro amore sarà messo seriamente alla prova. Nelle nuove puntate entrerà in scena una figura femminile inedita e di grande peso, destinata a sconvolgere gli equilibri emotivi dei protagonisti.

Cast confermato e nuovi personaggi

Il cast principale verrà riconfermato, accanto a Can Yaman torneranno Ed Westwick nei panni di Lord Brooke, Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez e naturalmente Marianna. Non mancheranno però nuove entrate, pensate per dare vita a una trama diversa e meno prevedibile rispetto alla prima stagione. Il formato resterà invariato, quattro puntate per un totale di otto episodi.

Un successo che ha sorpreso anche gli autori

Il successo della prima stagione ha colto di sorpresa anche chi ha lavorato al progetto. I numeri d’ascolto, paragonabili a quelli dei grandi eventi televisivi, hanno confermato quanto Sandokan sia riuscito a parlare a un pubblico trasversale.

Una storia attuale tra libertà, identità e passione

In questo senso, Sandokan non è solo un racconto esotico, ma una metafora del presente. Il protagonista non è soltanto un pirata romantico, ma un leader che prende coscienza del proprio ruolo verso un popolo oppresso. Marianna compie un percorso di emancipazione che la porta a scoprire se stessa e il significato della libertà.

Can Yaman, il volto ideale del nuovo Sandokan

La scelta di Can Yaman come protagonista si è rivelata vincente. L’attore ha affrontato il ruolo con una preparazione rigorosa, trasformandosi fisicamente e mettendosi alla prova sotto ogni aspetto, contribuendo a rendere Sandokan una figura intensa e credibile.

Lord Brooke, un antagonista fuori dagli schemi

Grande attenzione è stata riservata anche ai personaggi antagonisti. Lord Brooke non è un villain tradizionale, ma un uomo attraversato da conflitti interiori e da un’identità negata, capace di suscitare empatia nel pubblico.

Il confronto con il Sandokan di Kabir Bedi

Inevitabile il paragone con lo storico Sandokan interpretato da Kabir Bedi negli anni Settanta. Un confronto affrontato con rispetto, nella volontà di rendere omaggio all’originale offrendo al tempo stesso una rilettura contemporanea.

Una fiction che unisce le generazioni

Con Sandokan 2, la Rai

punta ancora su una serie capace di riunire davanti alla televisione, confermando l’ambizione di raccontare storie popolari ma profonde, in grado di parlare al cuore di più generazioni.