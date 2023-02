"Sono volati bicchieri, c'è la polizia". È giallo sulla lite tra due Big dietro le quinte

Non c'è festival di Sanremo senza liti e bagarre. Bugo e Morgan insegnano. Ma questa volta sullo scontro, che si sarebbe consumato nel dietro le quinte della terza serata del festival di Sanremo, c'è mistero. Soprattutto sui protagonisti della fantomatica lite.

L'indiscrezione è iniziata a circolare sui social network intorno alle 23. A dare voce ai rumor sono stati i blogger Deianira Marzano e Amedeo Venza, che su Instagram hanno sganciato la bomba: " Due Big hanno litigato dietro le quinte e sono volati bicchieri di acqua addosso a qualcuno". Il gossip è letteralmente decollato e in pochi minuti su Twitter e Instagram si è scatenato il putiferio. Smentite e nuovi dettagli si sono rincorsi e Deianira e Venza hanno fornito qualche dettaglio in più, alimentando la curiosità del pubblico: "Vi diamo solo le iniziali sennò ci arrestano. A e M. Una concorrente a un concorrente" .

Anna Oxa e Madame: giallo sulla lite

Il toto-nomi si è scatenato sul web e qualcuno ha avanzato le prime ipotesi. " Lite dietro le quinte. Si parla di Anna Oxa e Madame. Allora, pare che Anna Oxa abbia tirato un bicchiere d'acqua in faccia a Madame prima della sua esibizione. Motivi al momento ignoti", ha scritto Alvise Salerno, speaker radiofonico e giornalista per All Music Italia. Ma poco dopo è arrivata la smentita: "Pare non si siano neanche viste" .

Dalla sala stampa sono arrivate voci che nessuna lite si sarebbe consumata nel backstage, ma intanto sui social il gossip è diventato incontrollabile. Trash Italiano, popolare pagina Instagram, ha aperto addirittura un sondaggio per dare spazio alle ipotesi degli utenti e qualcuno ha tirato in ballo i co-conduttori: " Amadeus e Morandi !". I toni del gossip sono ben presto mutati, quando su Twitter è comparsa una nuova indiscrezione. " Madame e Anna Oxa si sono prese a bicchierate perché quest'ultima le avrebbe urlato: 'Vaccinati figlia mia'. E Madame le avrebbe risposto: 'Fatti i cazzi tuoi se vuoi ancora campare'" , ha riportato Daniela Collu su Twitter.

La replica dello staff di Anna Oxa: "Arrivata la polizia"

Quando la notizia è diventata virale, l'ufficio stampa di Anna Oxa ha affidato ai social network una nota ufficiale. " Non distraetevi per il televoto ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell'ordine che sono anche loro senza parole ". La firma è di Milly Milano, che riferisce della presenza delle forze dell'ordine senza però spiegare i motivi della polizia all'Ariston.

Update sulla presunta lite (non ancora sicura al 100%): stiamo cercando conferme sulla cosa, nessuno vuole dire niente e quando nessuno vuole dire niente, molto spesso, vuol dire solo una cosa #sanremo2023 #sanremo — Alvise Salerno (@AlviseSalerno) February 9, 2023