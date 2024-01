"Con me a Viva Rai2": l'annuncio di Fiorello su Alessia Marcuzzi e Sanremo

La 74esima edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina; così, le novità - e soprattutto le sorprese - sono sempre dietro l’angolo. Adesso, a fare un nuovo annuncio ci ha pensato proprio Rosario Fiorello che, a proposito delle serate di Viva Rai2, in onda da Sanremo dopo il Festival, ha fatto sapere di aver scelto una co-conduttrice: Alessia Marcuzzi.

L’annuncio di Rosario Fiorello

Lo showman ha deciso di dare la notizia proprio pochissimi minuti fa, in collegamento con il Tg2 Post, ospite della conduttrice Manuela Moreno, insieme ai suoi “partner in crime” nello show del mattino, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Fiorello non ha dubbi su chi lo affiancherà nelle dirette da Sanremo dopo il Festival, nello studio glass posizionato davanti al Teatro Ariston. “Anche noi avremo una 'cocò', una co-conduttrice: la grandissima e superfantasmagorica Alessia Marcuzzi”, ha detto entusiasta. Una notizia che ha lasciato tutti di stucco, compresa la Marcuzzi che fino ad ora ne era completamente all’oscuro. Dunque, Fiorello ha aggiunto: “E la cosa bella è che lei ancora non lo sa: lo saprà solo se in questo momento sta guardando la tv...”.

La reazione di Alessia Marcuzzi

Immediata la risposta di Alessia Marcuzzi che ha deciso di rispondere via social alla “proposta” di Fiorello. “Sì sarò la tua co-co, co-co, co-conduttrice!”, ha affermato Alessia in un video pubblicato su Instagram. La padrona di casa di Boomerissima non è riuscita a contenere l’entusiasmo e ha rivelato: “Fiorello è pazzo, completamente pazzo”.

Poi, ha raccontato in che modo è venuta a conoscenza di questa sorpresa: “Io stavo passeggiando con il mio cane e mi telefonano i miei genitori per dirmi che lui era al Tg2. Lui non mi ha avvisato, ho avuto la sorpresa tramite le telefonate. Mia madre e mio padre mi hanno detto che la richiesta è arrivata in diretta”. Infine, la sua inevitabile decisione: “Ti voglio comunicare caro Fiorello che non ho impegni in quel periodo ma se anche li avessi avuti avrei detto di sìììììììììì”.

Adriano Celentano a Sanremo 2024?

Le sorprese, però, potrebbero non finire qua. Fiorello, infatti, ha confermato anche che per la 74esima edizione della kermesse sanremese sarebbe già anche partito l’invito per Adriano Celentano: “È partito l'invito. Ci terremmo tutti, non solo noi, ma tutti gli italiani, rivedere Adriano”. E ancora: “Adriano è bello così com'è, ti sorprende sempre. Probabilmente ci sorprenderà, se dovesse venire e anche se non dovesse venire”.

Infine, Fiorello ha garantito che dallo storico “balconcino” sanremese da cui si è sempre affacciato il giornalista Vincenzo Mollica “ne vedremo delle belle”. “È un appartamento nel palazzo di fronte al teatro, sarà il nostro quartier generale”, ha svelato lo showman. Insomma, non ci resta altro che attendere.