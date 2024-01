"20mila richieste per biglietti di Sanremo", ma la vendita è regolare. E spunta anche il sito truffa

Il click day per la vendita dei biglietti delfestival di Sanremo si è concluso con migliaia di utenti delusi, il sito dell'Ariston in tilt e la richiesta del Codacons di annullare le vendite e rifare tutto da campo. Ma sulla vicenda sono arrivate le rassicurazioni dei vertici Rai che, in una nota ufficiale, hanno chiarito: "La vendita, effettuata alla presenza di un notaio, si è svolta con regolarità". Chi è rimasto in attesa per ore senza poter finalizzare l'acquisto dovrà dunque riprovarci il prossimo anno: platea e galleria del teatro Ariston sono al gran completo per Sanremo 2024.

Ventimila richieste in mezz'ora

Eppure sono state decine le segnalazioni di malfunzionamento e altrettante le lamentele raccolte da Striscia la notizia di persone che non sono riuscite ad acquistare un biglietto per assistere dal vivo al prossimo festival della canzone italiana, nonostante si fossero collegate all'alba per accaparrarsi l'ambito ticket. Colpa dell'affluenza elevata - e oltre ogni previsione - che c'è stata sul sito dell'Ariston. "Circa sedicimila persone già nella prima mezz'ora per arrivare a punte di ventimila", fa sapere l'agenzia di stampa AdnKronos, parlando dei numeri registrati il 23 gennaio. Numeri che la Rai ha accolto positivamente, commentando l'interesse che gravita attorno all'evento: "Un successo che conferma il grande appeal per la prossima edizione e che è anche alla base delle lunghe code di attesa che si sono verificate in fase di registrazione".

La truffa sui biglietti di Sanremo 2024

E come spesso accade in questi casi c'è stato anche chi ha provato ad approfittare della situazione. Secondo quanto riferito dall'Ansa, infatti, un sito web identico a quello del teatro Ariston - dove i biglietti erano in vendita - è stato riprodotto fedelmente e collegato a un link fuorviante con l'intento di truffare ignari cittadini convinti di acquistare un biglietto per Sanremo 2024. "Dalla Rai hanno proceduto ad informare e allertare le autorità competenti a tutela dei cittadini al fine di evitare eventuali frodi informatiche", riferisce l'agenzia di stampa. Ma se qualcuno sia caduto nella trappola dei malviventi non è ancora stato confermato. Intanto il conto alla rovescia per l'inizio del festival di Sanremo è ufficialmente cominciato e, comunque vada, milioni di spettatori a casa e pochi ma fortunali eletti all'Ariston assisteranno alla 74esima edizione della kermesse canora.