Sanremo 2026, c'è il nome del superospite della prima serata

Martedì 24 febbraio, il palco del Festival di Sanremo vedrà un ospite d’eccezione, Tiziano Ferro. L’annuncio è arrivato direttamente dai social del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, che ha condiviso la propria soddisfazione: “Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito”.

Il cantante tornerà così all’Ariston, dove in passato ha già lasciato il segno con le sue performance, per presentare il nuovo album Sono un grande, uscito lo scorso autunno, e anticipare l’inizio del tour negli stadi, che prenderà il via il 30 maggio a Lignano Sabbiadoro e proseguirà fino al 12 luglio con tappe a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancona, Bari e Messina.

Una prima serata ricca di star

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, presenza fissa per tutte e cinque le serate, sul palco dell’Ariston si alterneranno grandi nomi tra ospiti e conduttori: Can Yaman, Lillo, Achille Lauro e Max Pezzali.

Il DopoFestival sarà condotto da Nicola Savino, affiancato dal Maestro Enrico Cremonesi, Aurora Leone e Federico Basso, mentre Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi guideranno il PrimaFestival.

Il percorso di Tiziano Ferro a Sanremo

Tiziano Ferro non ha mai gareggiato al Festival, ma nel corso degli anni ha calcato il palco dell’Ariston in diverse occasioni. La prima volta è stata nel 2006, per un duetto con Michele Zarrillo, seguita dalle apparizioni del 2007, 2015 e 2017, quando ha cantato con Carmen Consoli il singolo Il conforto.

Un episodio particolare risale al 2010, quando un’influenza lo costrinse a rinunciare alla partecipazione. Nel 2020, invece, è stato ospite fisso di tutte e cinque le serate dell’edizione condotta da Amadeus, regalando al pubblico momenti indimenticabili.

L’attesa per il ritorno all’Ariston

Con l’album Sono un grande e il tour estivo negli stadi, Tiziano Ferro si

prepara a un ritorno molto atteso. La sua presenza alla prima serata promette di inaugurare il Festival con musica di qualità e grande emozione, confermando il legame speciale tra l’artista e il palco dell’Ariston.