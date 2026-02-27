Sanremo 2026, share da record. Ospite Bianca Balti, Conti: “La serata cover è la festa per eccellenza”

60,3% di share con 9.336.000 spettatori: questi i dati di ascolto della terza serata del Festival di Sanremo 2026. Buone notizie, dunque, per Carlo Conti dopo un avvio claudicante: i numeri registrati oggi fanno ben sperare per gli ultimi due appuntamenti. Il rialzo rispetto alla seconda serata è cristallino: mercoledì erano stati registrati 9.053.000 spettatori, pari a uno share del 59,5%

Grande soddisfazione in casa Rai. Il direttore Prime Time della Rai Williams Di Liberatore ha sottolineato che quello di ieri è stato "il miglior risultato di share dal '90 a oggi per una terza serata. Il Festival cresce sera dopo sera ed è ed è un Festival giovane, più dell'80% di share è nelle donne tra i 15 e i 34 anni. Il picco di share è stato registrato durante l'esibizione di Alicia Keys con il 65,8% il picco di ascolti tra le 22 e le 22,15. Il Festival è sano ed è colpa del direttore artistico", la chiosa ironica.

Proprio Carlo Conti ha poi ricordato che per il suo Festival "l'eredità è di quelli di Pippo Baudo" - "l'idea di Sanremo come magnifico carrozzone che si alimenta e va avanti da sé è sua" - rimarcando di cercare "un ​bilanciamento fra tradizione e innovazione, faccio sempre programmi che piacciano a tutti: programmi per la famiglia, dalla nonna al nipotino. Sono contento dei risultati perché oggi la cosa più difficile è mettere i giovani davanti alla tv". Grande attesa per la serata cover: “Sanremo è la festa della musica italiana. Stasera è la festa per eccellenza: ci saranno duetti probabili e improbabili, alcuni ci stupiranno e altri ci faranno emozionare”.

Conti ha anche svelato qualche dettaglio in più su Sanremo Top, l'appuntamento musicale in programma a marzo: "Andrà in onda il 7 e il 14 marzo da Roma negli studi Fabrizio Frizzi. Quindici artisti in una puntata, quindici nell'altra. Verranno anche Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Poi c’è anche Nino Frassica, che è convinto che il vero festival sia il suo Festivallo”.

"Sono felicissima di essere qui grazie per questo regalo", le prime parole di Bianca Balti, di ritorno all'Ariston dopo un anno. "Un abbraccio gigantesco a Bianca", il messaggio di Conti: “Sono felicissimo che Bianca Balti abbia accettato di tornare al Festival dopo un anno, non vedo l'ora di abbracciarla”.

Tornando ai dati degli ascolti, nel 2025 la terza serata del Festival era stata seguita in media — considerando la total audience — da 10 milioni 700 mila spettatori, con una quota di share del 59,8%. Nel 2024, invece, la stessa serata aveva registrato 10.001.000 spettatori e uno share del 60,1%. Nel dettaglio, la prima parte (dalle 21.19 alle 23.32) aveva raggiunto il 58,1% di share con 13 milioni 243 mila spettatori, mentre la seconda parte (dalle 23.34 alle 25.38) aveva ottenuto il 65% di share con 6 milioni 436 mila spettatori.

Guardando alle edizioni condotte da Carlo Conti prima del 2025, nel 2015 la

terza serata fu seguita da 10.475.000 telespettatori, pari al 46,7% di share. Nel 2016 gli spettatori furono 10.326.000, con una quota del 45,7%, mentre nel 2017 si registrarono 10.334.000 spettatori e il 47,7% di share.

I duetti della serata cover di Sanremo 2026